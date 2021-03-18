البريد: نحرص على فتح آفاق التعاون مع جميع المؤسسات لتقديم خدمات متميزة للعملاء

استقبل اليوم الدكتور شريف فاروق رئيس مجلس ادارة البريد المصرى كريم أتاسي ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين لدى جمهورية مصر العربية ولدي جامعة الدول العربية وذلك بهدف بحث و مضاعفة اوجه التعاون بين البريد المصري و مفوضية الأمم المتحدة فيما يخص صرف مستحقات اللاجئين في مصر.





قال الدكتور شريف فاروق ان البريد المصري يقوم بدور ريادي ومتميز في صرف مستحقات اللاجئين في مصر منذ عام ٢٠١٤ وحتى الان بالاعتماد علي الانتشار الجغرافي الواسع لمكاتب البريد وتغطيتها لجميع انحاء الجمهورية حيث انه يتم صرف المستحقات لعدد ٢٦٠ الف لاجئ من ٥٨ جنسية عبر مكاتب البريد علي مستوى الجمهورية باستخدام أحدث الأنظمة والوسائل التكنولوجية الحديثة بما يضمن تقديم الخدمة بأعلى جودة.





وأضاف الدكتور شريف فاروق ان البريد المصري حريص على فتح آفاق التعاون مع جميع المؤسسات والكيانات بما يتيح تطوير الخدمات البريدية وتقديم خدمات جديدة لعملاء البريد.





ومن جانبه أكد كريم أتاسي ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين لدي جمهورية مصر العربية ولدي جامعة الدول العربية علي دور البريد المصري الريادي والناجح في صرف المساعدات للاجئين بأحدث وسائل التكنولوجيا بالإعتماد علي بصمة العين والتي تمكنه من التعرف الرقمي علي المستحقين بإستخدام أحدث النظم البايومترية بما يضمن صرف الإعانات لمستحقيها بجودة عالية وفي الوقت المناسب مشيراً الى انه خلال اللقاء تم مراجعة التعاون القائم وبحث سبل تطويره معرباً عن فخر المفوضية بالتعاون مع البريد المصري و عن ثقتها التامة في ان البريد المصري يؤدي هذه الخدمة للاجئين علي أكمل وجه وبالجودة المطلوبة.





كما أشاد كريم أتاسي ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بما توصل اليه البريد المصرى من تطور فى البنيه التحتيه والتكنولوجية وتطوير مكاتب البريد وتحويلها من الشكل التقليدى الى مكاتب تقدم جميع الخدمات بما يضمن تقديم كافة المعاملات بمستوي عالي من الجودة.





وفي نهاية اللقاء سلم الدكتور شريف فاروق رئيس مجلس ادارة البريد المصر كريم أتاسي ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة كتيب البريد المصري والذي يحكي بين صفحاته الدور الذي لعبته المؤسسة البريدية المصرية في تقدم مصر ثقافيا ومجتمعياً.