عمرو بدر: أطالبكم بالدفاع عن حرية الصحافة.. وحضوركم تعبير عن رغبة في فك الحصار

قال عمرو بدر مقرر لجنة الحريات بنقابة الصحفيين، والمرشح لعضوية المجلس بانتخابات التجديد، إن الصحفيين من الفئات التي تتمتع بوعي عالي، وتقود المجتمع في أوقات الأزمات مثل كورونا، وتقوم بتوعية المجتمع بتطبيق الإجراءات الاحترازية، والحفاظ على حياتهم وصحتهم، مؤكدًا أنهم قادرين على عقد انتخاباتهم في تلك الظروف الاستثنائية بكل الوعي والمسؤولية.



وأضاف في تصريحات لـ"الفجـر"، أن الانعقاد المقبل للانتخابات هو دورة "الحرية للصحافة"، وحضور الصحفيين في هذه الانتخابات سيكون تعبيرًا عن رغبة في فك الحصار المفروض على الصحافة، والذي أدى إلى تراجعها خلال السنوات الماضية، ودعم زملائنا المحتجزين، وأيضًا رغبة في حرية إصدار الصحف.



وأكد "بدر" أن فرص العمل بالصحف لن تتوفر إلا في حالة وجود تجارب صحفية شابة، تكبر وتتمتع بتنوع في النشر، لافتًا إلى أن الصحافة مهنة تموت حال تراجع هامش الحريات، وهي القضية التي يجب أن تكون على رأس أولويات المجلس المقبل.



ولفت إلى ضرورة تقديم كل الدعم القانوني والنقابي للزملاء المحتجزين، آملًا في وجود نقلة كبيرة على مستوى الحريات الصحفية والنشر، وحدوث إنفراجة خلال العامين المقبلين، بشرط وجود دور فاعل للنقابة ولجمعيتها العمومية، في الضغط لفتح مساحات لحرية الصحافة.



ووجه رسالة للزملاء أعضاء الجمعية العمومية قائلًا: "عندما نُقيم أداء أي مجلس، لا يمكن أن نفصله عن المناخ العام، المجالس الأخيرة للنقابة تعمل في ظرف عام سيء، ومساحات مغلقة للغاية، نحاول الضغط دائمًا، أحيانًا ننجح وأخرى لا نستطيع ذلك، لكن في النهاية يجب أن نستمر في الضغط والتفاوض وفتح الملفات المغلقة".



وأوضح "بدر" أن عزوف الجمعية العمومية عن تقييم أداء مجلس النقابة والمشاركة في العمل النقابي، يضعف أداء هذا المجلس، فهي توجه وتضغط وتنصح، مشددًا على أن قوة أي مجلس، في وجود جمعية عمومية تسانده وتقف خلفه.



وطالب المرشح لعضوية المجلس، أعضاء الجمعية العمومية، بالدفاع عن حرية الصحافة؛ نظرًا أنه الأمر الوحيد الذي سينقذها من كبوتها، ويفتح آفاق أمام الصحف، وتوفير فرص عمل، وتحسين الدخول والأجور.



وتابع: "شخصيًا لم أوافق أبدًا على إجراء الانتخابات داخل مبنى النقابة، فهي مخاطرة كبيرة وغير مأمونة، صحة وحياة الناس أهم من أي انتخابات وأي مناصب، ولدينا ٩ زملاء وأسرهم مصابين بكورونا خلال ٥ أيام فقط".



وكان قد تقدم عمرو بدر عضو مجلس نقابة الصحفيين، بأوراق ترشحه لعضوية المجلس "تحت السن"، بانتخابات التجديد النصفي، والتي مقررًا أن تنعقد يوم 2 إبريل المقبل.





وكان قد أعلن مجلس نقابة الصحفيين، عن تأجيل انعقاد الجمعية العمومية وإجراء الانتخابات بداخل مقر النقابة، لما يمثله من خطر جسيم على صحة وسلامة الزملاء، ودعوتها للانعقاد يوم الجمعة 2 إبريل 2021، على أن تنعقد بمقر مفتوح بمدينة القاهرة سيتم الإعلان عنه خلال أيام، بما يحقق الشروط اللازمة للحفاظ على صحة وسلامة الزملاء.