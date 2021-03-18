Advertisements

عمرو بدر: أطالبكم بالدفاع عن حرية الصحافة.. وحضوركم تعبير عن رغبة في فك الحصار

الخميس 18/مارس/2021 - 04:10 م
عمرو بدر عضو مجلس نقابة الصحفيين
عمرو بدر عضو مجلس نقابة الصحفيين
ميسون أبو الحسن
Advertisements

قال عمرو بدر مقرر لجنة الحريات بنقابة الصحفيين، والمرشح لعضوية المجلس بانتخابات التجديد، إن الصحفيين من الفئات التي تتمتع بوعي عالي، وتقود المجتمع في أوقات الأزمات مثل كورونا، وتقوم بتوعية المجتمع بتطبيق الإجراءات الاحترازية، والحفاظ على حياتهم وصحتهم، مؤكدًا أنهم قادرين على عقد انتخاباتهم في تلك الظروف الاستثنائية بكل الوعي والمسؤولية.


وأضاف في تصريحات لـ"الفجـر"، أن الانعقاد المقبل للانتخابات هو دورة "الحرية للصحافة"، وحضور الصحفيين في هذه الانتخابات سيكون تعبيرًا عن رغبة في فك الحصار المفروض على الصحافة، والذي أدى إلى تراجعها خلال السنوات الماضية، ودعم زملائنا المحتجزين، وأيضًا رغبة في حرية إصدار الصحف.


وأكد "بدر" أن فرص العمل بالصحف لن تتوفر إلا في حالة وجود تجارب صحفية شابة، تكبر وتتمتع بتنوع في النشر، لافتًا إلى أن الصحافة مهنة تموت حال تراجع هامش الحريات، وهي القضية التي يجب أن تكون على رأس أولويات المجلس المقبل.


ولفت إلى ضرورة تقديم كل الدعم القانوني والنقابي للزملاء المحتجزين، آملًا في وجود نقلة كبيرة على مستوى الحريات الصحفية والنشر، وحدوث إنفراجة خلال العامين المقبلين، بشرط وجود دور فاعل للنقابة ولجمعيتها العمومية، في الضغط لفتح مساحات لحرية الصحافة.


ووجه رسالة للزملاء أعضاء الجمعية العمومية قائلًا: "عندما نُقيم أداء أي مجلس، لا يمكن أن نفصله عن المناخ العام، المجالس الأخيرة للنقابة تعمل في ظرف عام سيء، ومساحات مغلقة للغاية، نحاول الضغط دائمًا، أحيانًا ننجح وأخرى لا نستطيع ذلك، لكن في النهاية يجب أن نستمر في الضغط والتفاوض وفتح الملفات المغلقة".


وأوضح "بدر" أن عزوف الجمعية العمومية عن تقييم أداء مجلس النقابة والمشاركة في العمل النقابي، يضعف أداء هذا المجلس، فهي توجه وتضغط وتنصح، مشددًا على أن قوة أي مجلس، في وجود جمعية عمومية تسانده وتقف خلفه.


وطالب المرشح لعضوية المجلس، أعضاء الجمعية العمومية، بالدفاع عن حرية الصحافة؛ نظرًا أنه الأمر الوحيد الذي سينقذها من كبوتها، ويفتح آفاق أمام الصحف، وتوفير فرص عمل، وتحسين الدخول والأجور.


وتابع: "شخصيًا لم أوافق أبدًا على إجراء الانتخابات داخل مبنى النقابة، فهي مخاطرة كبيرة وغير مأمونة، صحة وحياة الناس أهم من أي انتخابات وأي مناصب، ولدينا ٩ زملاء وأسرهم مصابين بكورونا خلال ٥ أيام فقط".


وكان قد تقدم عمرو بدر عضو مجلس نقابة الصحفيين، بأوراق ترشحه لعضوية المجلس "تحت السن"، بانتخابات التجديد النصفي، والتي مقررًا أن تنعقد يوم 2 إبريل المقبل.

وكان قد أعلن مجلس نقابة الصحفيين، عن تأجيل انعقاد الجمعية العمومية وإجراء الانتخابات بداخل مقر النقابة، لما يمثله من خطر جسيم على صحة وسلامة الزملاء، ودعوتها للانعقاد يوم الجمعة 2 إبريل 2021، على أن تنعقد بمقر مفتوح بمدينة القاهرة سيتم الإعلان عنه خلال أيام، بما يحقق الشروط اللازمة للحفاظ على صحة وسلامة الزملاء.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

نقابة الصحفيين عمرو بدر حرية الصحافة انتخابات نقابة الصحفيين الفجر التجديد النصفي الصحفيين

أخبار تهمك

عاجل.. أول رد من وزارة الخارجية على تصريحات إثيوبيا بشأن سد النهضة

منذ ساعتين و 35 دقيقة

بعد خسارة الترجي.. نجم الزمالك يرفض شروطه لتجديد عقده مع الزمالك

منذ يوم

موعد مباراة الأهلي والنصر في بطولة كأس مصر

منذ ساعة و 7 دقيقة

خاص - البدري يعلن قائمة المنتخب استعدادا لمبارتي كينيا وجزر القمر

منذ ساعتين و 16 دقيقة

عاجل.. إدارة الزمالك تفاجئ كارتيرون بطلب مثير

منذ حوالي 17 ساعة

ضربة موجعة جديدة لمنتخب مصر

منذ حوالي 19 ساعة

5 قرارات جمهورية عاجلة للرئيس السيسي

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. نجم الأهلي يطلب الرحيل

منذ أقل من ساعتين

أشرف زكي: هذه حقيقة منع جيهان فاضل من التمثيل في مصر

منذ حوالي 16 ساعة

أخبار سيئة لمدافع الأهلي.. تعرف على التفاصيل

منذ ساعتين و 44 دقيقة

موعد مباراة الأهلي والمريخ السوداني في الجولة الخامسة بدوري أبطال إفريقيا

منذ 36 دقيقة

موسيماني يطلب عودة ثنائي الأهلي المعار

منذ حوالي 4 ساعات

أبوجبل ومروان على رأسهم.. 10 نجوم صدمهم "البدري" في اختيارات قائمة منتخب مصر

منذ ساعة و 9 دقيقة

قرار نهائي.. موسيماني يحسم مصير مروان محسن

منذ ساعتين و 18 دقيقة

الصحة تكشف أعراض الموجة الثالثة لفيروس كورونا (فيديو)

منذ حوالي 20 ساعة

ميدو يفتح النار على مسئولي الزمالك بسبب كارتيرون

منذ حوالي 6 ساعات

موضوعات متعلقة

في اليوم الأول لفتح باب الترشح بانتخابات "الصحفيين".. 23 يتقدمون لعضوية المجلس و5 على مقعد النقيب

البلشي: الحديث حول الحريات الصحفية أمر لا يمكن إنكاره

حازم حسني في زيارة لأسرة "الفجـر": نحلم بنقابة لها عمومية حاضرة (صور)

تامر هنداوي: التشريعات والبطالة والمحتجزين أبرز تحديات مجلس 'الصحفيين' المقبل

عمرو الكاشف في زيارة لأسرة "الفجـر" ضمن جولاته الانتخابية (صور)

في زيارة لأسرة 'الفجر'.. تامر هنداوي: نحتاج مجلس نقابة يؤدي دوره في الوقوف مع الصحفيين

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:36 م

عاجل.. نجم الأهلي يطلب الرحيل

5 قرارات جمهورية عاجلة للرئيس السيسي

08:57 ص

ميدو يفتح النار على مسئولي الزمالك بسبب كارتيرون

11:00 ص

عاجل.. أول رد من وزارة الخارجية على تصريحات إثيوبيا بشأن سد النهضة

01:58 م

ضربة موجعة جديدة لمنتخب مصر

09:59 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قولوا.. فل«تحيا الستات»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: صراع الجبابرة على جيوب المصريين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر في العيادة النفسية (3).. مبارك بين الاكتئاب والإنكار