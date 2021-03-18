بفستان أسود .. إيمان العاصي في أحدث جلسة تصوير لها

نشرت الفنانة إيمان العاصي صورة جديده لها من خلال حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".



وظهرت إيمان العاصي في الصورة بفستان أسود وبمكياج رقيق وتسريحه شعر بسيطة، وعلقت علي الصورة قائلة: "إنه لأمر غريب للغاية كيف نتغير من عام إلى آخر. كيف ننظر إلى الذكريات قبل عام، ولم نعد نشعر بنفس الشخص بعد الآن ".



يذكر أن آخر أعماله الفنانة ايمان العاصي مسلسل "مملكة إبليس"، وتشاركها بطولة غادة عادل ورانيا يوسف وسلوى خطاب وأحمد داود، من تأليف محمد أمين راضي ومن إخراج أحمد خالد موسى.

