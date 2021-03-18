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هيفاء وهبي تتألق في أحدث ظهور لها عبر "انستجرام"

الخميس 18/مارس/2021 - 05:09 م
بوابة الفجر
مصطفى فكيه
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شاركت الفنانة هيفاء وهبي، جمهورها ومتابعيها بصورة جديدة لها من أحدث جلسة تصوير لها، عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".

حيث ظهرت هيفاء وهبي، في الصورة مرتدية فستان كاب وقصير باللون الأسود، جالسة علي الأرض حافية القدمين، وممسكة في يدها بوردة باللون الأحمر.

في سياق متصل، يعرض حاليا للفنانة هيفاء وهبي، مسلسل "أسود فاتح" وتدور أحداثه حول سيدة أعمال تتعرض للخيانة من زوجها، وتنقلب حياتها رأسًا على عقب، لتجد نفسها في صراع بين الغدر والخيانة والعداء مع معظم المقربين لها، نتيجة اتهامها بالفساد والقتل، الأمر الذي يجبرها على الهرب ليبحث عنها الجميع، وتسعى للانتقام من كل المتسببين فيما وصلت له حياتها، وحياتها التي سلبت منها، لتواجه العديد من الصدمات في مشوارها.

مسلسل "أسود فاتح" يشارك في بطولته بجانب هيفاء وهبي، روجينا، أحمد فهمي، معتصم النهار، صبري فواز، عمر السعيد، فراس سعيد، رانيا منصور، حسام الجندي، حنان سليمان، نانسي صلاح، ناصر سيف، ونبيل نور الدين، تأليف أمين جمال، وإخراج كريم العدل.



هيفاء وهبي تتألق في أحدث ظهور لها عبر "انستجرام"
هيفاء وهبي تتألق في أحدث ظهور لها عبر "انستجرام"
هيفاء وهبي تتألق في أحدث ظهور لها عبر "انستجرام"
هيفاء وهبي تتألق في أحدث ظهور لها عبر "انستجرام"

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