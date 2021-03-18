Advertisements

تمهيدًا لرحيله إلى برشلونة.. ليفربول يُحدد بديل صاحب الثلاث رئات

الخميس 18/مارس/2021 - 04:33 م
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
Advertisements
كشفت تقارير صحفية إنجليزية، أن نادي ليفربول الإنجليزي، يستهدف التعاقد مع صفقة من العيار الثقيل خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ومن المقرر أن ينتهي عقد النجم الهولندي جورجينيو فينالدوم مع ليفربول، نهاية الموسم الجاري، ولم يتوصل لاتفاق رسمي بشأن تجديد عقده مع الريدز، ويرغب ليفربول في ضم لاعب قوي ليكون بديلاً له.

وبحسب صحيفة "ليفربول إيكو" البريطانية، فإن ليفربول يرغب في التعاقد مع اللاعب الدولي النرويجي ساندير بيرج من صفوف شيفيلد يونايتد، خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

وتابعت الصحيفة، فإن بيرج يريد مغادرة شيفيلد يونايتد في الصيف القادم، في ظل اقتراب فريقه من الهبوط إلى دوري الدرجة الأولى الإنجليزي.

وكان ساندير بيرج قد انضم إلى صفوف شيفيلد يونايتد، في شتاء عام 2020، قادمًا من جينك البلجيكي، مقابل 22 مليون جنيه استرليني.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

ليفربول فينالدوم برشلونة

أخبار تهمك

الصحة تكشف أعراض الموجة الثالثة لفيروس كورونا (فيديو)

منذ حوالي 21 ساعة

قرار نهائي.. موسيماني يحسم مصير مروان محسن

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي يحسم مصير نجمه من الرحيل

منذ ساعة الا ربع

أزمة آخرى تقرب صلاح من الدوري الأسباني

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. أول رد من وزارة الخارجية على تصريحات إثيوبيا بشأن سد النهضة

منذ حوالي 3 ساعات

رابطة الدوري الإسباني تعلن عن موعد الكلاسيكو

منذ 17 دقيقة

توجيه مهم من رئيس الوزراء بشأن امتحانات الثانوية العامة

منذ أقل من ساعتين

تمهيدًا لرحيله إلى برشلونة.. ليفربول يُحدد بديل صاحب الثلاث رئات

منذ 40 دقيقة

ميدو يفتح النار على مسئولي الزمالك بسبب كارتيرون

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. إدارة الزمالك تفاجئ كارتيرون بطلب مثير

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. نجم الأهلي يطلب الرحيل

منذ ساعتين و 37 دقيقة

أخبار سيئة لمدافع الأهلي.. تعرف على التفاصيل

منذ حوالي 3 ساعات

موسيماني يطلب عودة ثنائي الأهلي المعار

منذ حوالي 5 ساعات

موعد مباراة الأهلي والمريخ السوداني في الجولة الخامسة بدوري أبطال إفريقيا

منذ ساعة و 16 دقيقة

5 قرارات جمهورية عاجلة للرئيس السيسي

منذ حوالي 8 ساعات

ضربة موجعة جديدة لمنتخب مصر

منذ حوالي 19 ساعة

موضوعات متعلقة

مذبحة في ليفربول ثمنها 100 مليون إسترليني

مانشستر يونايتد يخطط لضم شمايكل

عاجل.. كومان يطالب برشلونة بالتعاقد مع نجم ليفربول

رونالد كومان يقود انقلابا في ليفربول

مانشستر يونايتد ينافس ليفربول على ضم تياجو ألكانتارا

برشلونة يقترب من حسم صفقة نجم ليفربول

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:36 م

عاجل.. نجم الأهلي يطلب الرحيل

تمهيدًا لرحيله إلى برشلونة.. ليفربول يُحدد بديل صاحب الثلاث رئات

04:33 م

الأهلي يحسم مصير نجمه من الرحيل

04:28 م

5 قرارات جمهورية عاجلة للرئيس السيسي

08:57 ص

ميدو يفتح النار على مسئولي الزمالك بسبب كارتيرون

11:00 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قولوا.. فل«تحيا الستات»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: صراع الجبابرة على جيوب المصريين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر في العيادة النفسية (3).. مبارك بين الاكتئاب والإنكار