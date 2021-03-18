تمهيدًا لرحيله إلى برشلونة.. ليفربول يُحدد بديل صاحب الثلاث رئات

كشفت تقارير صحفية إنجليزية، أن نادي ليفربول الإنجليزي، يستهدف التعاقد مع صفقة من العيار الثقيل خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





ومن المقرر أن ينتهي عقد النجم الهولندي جورجينيو فينالدوم مع ليفربول، نهاية الموسم الجاري، ولم يتوصل لاتفاق رسمي بشأن تجديد عقده مع الريدز، ويرغب ليفربول في ضم لاعب قوي ليكون بديلاً له.





وبحسب صحيفة "ليفربول إيكو" البريطانية، فإن ليفربول يرغب في التعاقد مع اللاعب الدولي النرويجي ساندير بيرج من صفوف شيفيلد يونايتد، خلال الميركاتو الصيفي المقبل.





وتابعت الصحيفة، فإن بيرج يريد مغادرة شيفيلد يونايتد في الصيف القادم، في ظل اقتراب فريقه من الهبوط إلى دوري الدرجة الأولى الإنجليزي.





وكان ساندير بيرج قد انضم إلى صفوف شيفيلد يونايتد، في شتاء عام 2020، قادمًا من جينك البلجيكي، مقابل 22 مليون جنيه استرليني.



