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شهيدة كورونا.. إطلاق أسم الممرضة "تهاني بكر"على عناية مستشفى الصدر ببني سويف

الخميس 18/مارس/2021 - 04:33 م
بوابة الفجر
احمد فتحي الدسوقي
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قّرر الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم الخميس، إطلاق اسم الممرضة الشهيدة "تهاني بكر" إحدى شهداء الجيش الأبيض في مواجهة كورونا، على إحدى قاعات العناية المركزة الجديدة التي تم افتتاحها "اليوم" ضمن المرحلة الأولى من مشروع تطوير المستشفى.

وأشارت محافظة بني سويف، في بيان للمركز الإعلامي، إلى أن الممرضة الشهيدة "تهاني بكر" إحدى عضوات الطاقم الطبي بمستشفى الصدر، توفيت منذ حوالي أسبوع متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا المستجد أثناء قيامها بواجبها المهني والإنساني.

وحّرص محافظ بني سويف، على تقديم العزاء لزميلات الممرضة، معربًا لهن عن خالص عزائه ومواساته، وموجهًا لهن تحية إعزاز وتقدير لما يقمن به من تفانِ في أداء واجبهم المهني والإنساني، ومؤكدًا على عظم الدور الذي تقوم به كل الأطقم الطبية في مواجهة جائحة كورونا.

وكان محافظ بني سويف، أفتتح، اليوم الخميس، وحدة العناية المركزة بطاقة 23 سريرًا، والتي ستضاف إلى الطاقة الاستيعابية لأسرة العناية بالمحافظة، ضمن أعمال المرحلة الأولى من مشروع تطوير ورفع كفاءة المستشفى.

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