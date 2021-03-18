Advertisements

زير الخارجية يشارك في الاجتماع الوزاري لمجلس السلم والأمن الأفريقي

الخميس 18/مارس/2021 - 04:35 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
Advertisements
شارك وزير الخارجية سامح شكري، اليوم، في الاجتماع الوزاري لمجلس السلم والأمن الأفريقي المنعقد افتراضيًا عبر الفيديوكونفرانس لبحث عمليات حفظ السلام في القارة الأفريقية.

وصرح السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن وزير الخارجية أكد في كلمته خلال الاجتماع على اعتزاز مصر بكونها إحدى كبريات الدول المساهمة في عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، منوهًا بالجهود المصرية المستمرة في هذا الصدد ومنها افتتاح المركز المصري للتدريب على عمليات حفظ السلام مؤخرًا، بهدف مواصلة تعزيز جهود تدريب وتأهيل القوات العسكرية والشرطية المشاركة في عمليات حفظ السلام.

وأضاف حافظ، أن الوزير شكري أوضح كذلك ما تمر به بعثات حفظ السلام في أفريقيا من تحديات متعددة ومتشابكة ضاعفت من صعوبات وتعقيدات بيئة عمليات حفظ السلام، على رأسها الأوضاع الأمنية بالغة الخطورة في مناطق العمليات، وتمدد التهديدات الارهابية وتداخلها مع أنشطة الجريمة المنظمة، بجانب التعقيدات السياسية في مناطق النزاعات فضلًا عن تحديات جائحة فيروس كورونا وتغير المناخ والشح المائي.

في هذا الصدد، حرص وزير الخارجية على تأكيد محاور الموقف المصري في هذه القضية، موضحًا أهمية تعزيز الترابط بين أنشطة حفظ وبناء السلام بما يسهم في معالجة الأسباب الجذرية للنزاعات المسلحة ويعضد منظومتي السلم والأمن والتنمية، وهو الأمر الذي توليه مصر أولوية متقدمة وخاصةً من خلال ريادة السيد رئيس الجمهورية لملف إعادة الإعمار والتنمية في مرحلة ما بعد النزاعات في أفريقيا.

كما أشار الوزير شكري إلى موقف مصر الداعي إلى ضرورة إعطاء الأولوية للحلول السياسية للنزاعات والملكية الأفريقية لهذه الحلول، وتوفير التمويل الملائم والمستدام لعمليات حفظ السلام لانجاحها في تأدية مهامها، بجانب تعزيز الشراكة بين الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي وتدعيم المشاركة النسائية في عمليات حفظ السلام، فضلًا عن الاهتمام بشكل خاص بمسألة أمن وسلامة حفظة السلام في ظل الارتفاع الملحوظ للعمليات العدائية التي تستهدفهم.

واختتم المتحدث الرسمي تصريحاته بالإشارة إلى إعراب وزير الخارجية خلال الاجتماع عن تطلع مصر إلى مواصلة العمل مع مختلف الأطراف لإرساء السلام في قارتنا الأفريقية، مضيفًا أن تحقيق التنمية المنشودة في أفريقيا لن يتأتى إلا بترسيخ مفهوم السلم والأمن والقضاء على تمدد التنظيمات الارهابية.
زير الخارجية يشارك في الاجتماع الوزاري لمجلس السلم والأمن الأفريقي
زير الخارجية يشارك في الاجتماع الوزاري لمجلس السلم والأمن الأفريقي
زير الخارجية يشارك في الاجتماع الوزاري لمجلس السلم والأمن الأفريقي
زير الخارجية يشارك في الاجتماع الوزاري لمجلس السلم والأمن الأفريقي
زير الخارجية يشارك في الاجتماع الوزاري لمجلس السلم والأمن الأفريقي
زير الخارجية يشارك في الاجتماع الوزاري لمجلس السلم والأمن الأفريقي

أخبار تهمك

موسيماني يطلب عودة ثنائي الأهلي المعار

منذ حوالي 5 ساعات

تمهيدًا لرحيله إلى برشلونة.. ليفربول يُحدد بديل صاحب الثلاث رئات

منذ 43 دقيقة

قرار نهائي.. موسيماني يحسم مصير مروان محسن

منذ حوالي 3 ساعات

ميدو يفتح النار على مسئولي الزمالك بسبب كارتيرون

منذ حوالي 6 ساعات

أزمة آخرى تقرب صلاح من الدوري الأسباني

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. نجم الأهلي يطلب الرحيل

منذ ساعتين و 40 دقيقة

رابطة الدوري الإسباني تعلن عن موعد الكلاسيكو

منذ ثلث ساعة

موعد مباراة الأهلي والمريخ السوداني في الجولة الخامسة بدوري أبطال إفريقيا

منذ ساعة و 19 دقيقة

توجيه مهم من رئيس الوزراء بشأن امتحانات الثانوية العامة

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. إدارة الزمالك تفاجئ كارتيرون بطلب مثير

منذ حوالي 18 ساعة

الأهلي يحسم مصير نجمه من الرحيل

منذ أقل من ساعة

الصحة تكشف أعراض الموجة الثالثة لفيروس كورونا (فيديو)

منذ حوالي 21 ساعة

ضربة موجعة جديدة لمنتخب مصر

منذ حوالي 19 ساعة

5 قرارات جمهورية عاجلة للرئيس السيسي

منذ حوالي 8 ساعات

أخبار سيئة لمدافع الأهلي.. تعرف على التفاصيل

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. أول رد من وزارة الخارجية على تصريحات إثيوبيا بشأن سد النهضة

منذ حوالي 3 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:36 م

عاجل.. نجم الأهلي يطلب الرحيل

تمهيدًا لرحيله إلى برشلونة.. ليفربول يُحدد بديل صاحب الثلاث رئات

04:33 م

5 قرارات جمهورية عاجلة للرئيس السيسي

08:57 ص

الأهلي يحسم مصير نجمه من الرحيل

04:28 م

ميدو يفتح النار على مسئولي الزمالك بسبب كارتيرون

11:00 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قولوا.. فل«تحيا الستات»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: صراع الجبابرة على جيوب المصريين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر في العيادة النفسية (3).. مبارك بين الاكتئاب والإنكار