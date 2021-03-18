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أحمد حاتم يبدأ تصوير "عاشق"

الخميس 18/مارس/2021 - 05:37 م
بوابة الفجر
مصطفى فكيه
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بدأ المخرج عمرو صلاح، صباح اليوم، تصوير أحدث أعماله السينمائية باسم "عاشق" من بطولة الفنان الشاب أحمد حاتم للعرض خلال الفترة القادمة من إنتاج أحمد السبكي.

وكان الفنان الفنان أحمد حاتم، أعلن عن أحدث أفلامه "عاشق" للمنتج أحمد السبكي، خلال الحفل الختامي لمهرجان القاهرة بشكل مبتكر من خلال كتابة اسم الفيلم على القميص الذي كان يرتديه في الحفل أمام جميع القنوات الفضائية ووسائل الإعلام الذين قاموا بالتقاط الصور الفوتوغرافية له لحظة وصوله الحفل.

الفيلم الجديد "عاشق" يشارك في بطولته كلا من النجم أحمد حاتم، ومحسن محيي الدين وأسماء أبواليزيد، وهو من إنتاج أحمد السبكي، وتأليف محمود زهران، وإخراج عمرو صلاح.

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فيلم عاشق احمد حاتم

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