تعرف على مواعيد مباريات الأهلي المقبلة في دوري أبطال أفريقيا





اكتسح الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، مضيفه فيتا كلوب الكونغولي بثلاثية نظيفة ضمن إطار منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.





مواعيد مباريات الأهلي في دوري أبطال أفريقيا





بفوز الأهلي على فيتا كلوب الكونغولي، احتل المارد الأحمر المركز الثاني بجدول ترتيب المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط ليصعد لوصافة المجموعة التي يتصدرها سيمبا التنزانى برصيد 10 نقاط.





ومن المقرر أن تُقام مواجهة الأهلي المقبلة في دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، أمام المريخ السوداني يوم 2 أبريل في الجولة الخامسة حيث يتطلع موسيماني لحصد النقاط الثلاث لضمان التأهل بشكل رسمي لدور ثمن النهائي.





ويختتم الأهلي دور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا باستضافة سيمبا التنزاني في ختام دور المجموعات الأفريقي يوم 9 أبريل المقبل على أرضية ملعب ستاد القاهرة.



