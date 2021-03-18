الداخلية التونسية: إحباط محاولتي هجرة غير شرعية





كشفت وزارة الداخلية التونسية، اليوم الخميس، أنه تم إحباط محاولتي هجرة غير شرعية عبر الحدود البحرية والبرية خلسة بولايتي صفاقس والقصرين.





وقالت وزارة الداخلية - بحسب بيان علي الصفحة الرسمية - إن مصلحة شرطة النجدة بولاية صفاقس تمكنت من إلقاء القبض على 5 أشخاص بصدد اجتياز الحدود البحرية خلسة، انطلاقا من سواحل قرقنة التونسية باتجاه أوروبا.





وأضاف البيان أنه باستجوابهم، اعترفوا بقيامهم بالتنسيق مع أحد منظمي الهجرة الغير شرعية لاجتياز الحدود خلسة، وذلك بعد دفعهم مبلغا مالي قدره60 آلاف دينار تونسية عن كل شخص.





وأوضح بيان آخر، أن فرقة الحدود البرية بمشاركة مركز الحرس الوطني بولاية القصرين، تمكنا من ضبط شخصين بصدد مساعدة شخصين آخرين يحملان جنسية دول إفريقية، على اجتياز الحدود البرية خلسة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية في شأنهم.