"صحة البرلمان": الأطباء أثبتوا بالفعل أنهم جيش مصر الأبيض في مواجهة كورونا

وجه الدكتور مكرم رضوان، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، الشكر والتقدير للأطباء بمناسبة الذكري الـ 43 ليوم الطبيب، قائلًا " حفظكم الله ورعاكم، فقد تحملتم الكثير خلال الفترة السابقة في مواجهة جائحة وباء الكورونا العالمي وكنتم علي قدر المسؤلية المُلقاه على عاتقكم".



وأضاف "رضوان" في تصريح لـ "الفجر" أن الأطباء وجميع العاملين بالقطاع الطبي، قد أثبتوا بالفعل أنهم جيش مصر الأبيض في مواجهة كورونا على الرغم من ضعف المرتبات التي يتقاضوها، ولكن تقديرهم من قِبل الشعب المصري والقيادة السياسية والدعم المعنوي لهم أكبر بكثير من المُقابل المادي.



وتابع عضو لجنة الصحة بالبرلمان، قائلًا " أن الظروف الإقتصادية للدولة المصرية سوف تشهد تحسن في الأيام القادمة وسيحصل الأطباء وكافة القطاع الطبي على كافة حقوقهم المادية".



وتحتفل النقابة العامة للأطباء، اليوم الخميس، 18 مارس 2021، بيوم الطبيب المصرى الـ43، والذى يتم الاحتفال فيه يوم 18 من شهر مارس سنويًا، وهو يوم إنشاء مدرسة الطب بقصر العيني عام ‏1828 والذى اعُتبر عيدًا للطبيب.

