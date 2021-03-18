Advertisements

غدًا.. عرض مسرحية "ياما نامو ياما" لنجوم "مسرح مصر"

الخميس 18/مارس/2021 - 05:56 م
بوابة الفجر
مصطفى فكيه
Advertisements

تعرض قناة "MBC مصر"، غدًا الجمعة" في تمام الثامنة مساءً أحدث عروض "مسرح مصر"، حيث تعرض المسرحية الكوميدية "ياما نامو ياما".

مسرحية "ياما نامو ياما"، تدور أحداثها في إطار كوميدي حول أحد الشباب الذي يسافر إلى منطقة شرق أسيا للبحث عن كنز أسطوري يساعدة في الزواج من حبيبته، وتقع له الكثير المشاكل، وذلك في إطار كوميدي ساخر يفجر الكثير من المواقف الضاحكة.

ويشارك في بطولة المسرحية بالإضافة للفنان أشرف عبدالباقي مجموعة كبيرة من نجوم الكوميديا، منهم علي ربيع، ومُصطفى خاطر، ودينا محسن "ويزو"، ومحمد أسامة "أس أس"، وحمدي الميرغني، ومحمد عبد الرحمن، ومحمد انور، وكريم عفيفي، وإسراء عبد الفتاح، وسارة درزاوي، وإبرام سمير، وحامد محمد، ومحمد توب، وبيشوي طاهر، ومن تأليف وإخراج نادر صلاح الدين، وإخراج تليفزيوني سعيد حامد.

تُعرض مسرحية "ياما نامو ياما" من عروض "مسرح مصر" على قناة "MBC مصر" غدًا الجمعة 19 مارس 2021 الساعة 8:00 مساءً.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مسرح مسرح

أخبار تهمك

ضربة موجعة جديدة لمنتخب مصر

منذ حوالي 20 ساعة

ميدو يفتح النار على مسئولي الزمالك بسبب كارتيرون

منذ حوالي 7 ساعات

أول تعليق رسمي من الأهلي على أنباء رحيل نجم الفريق

منذ نصف ساعة

توجيه مهم من رئيس الوزراء بشأن امتحانات الثانوية العامة

منذ ساعتين و 36 دقيقة

عاجل.. أول رد من وزارة الخارجية على تصريحات إثيوبيا بشأن سد النهضة

منذ حوالي 4 ساعات

أزمة آخرى تقرب صلاح من الدوري الأسباني

منذ ساعة و نصف

رابطة الدوري الإسباني تعلن عن موعد الكلاسيكو

منذ ساعة و 7 دقيقة

الصحة تكشف أعراض الموجة الثالثة لفيروس كورونا (فيديو)

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل - موسيماني يتخذ قرارًا هامًا تجاه كهربا

منذ أقل من ساعة

المحطة الأخيرة.. تطور جديد في مفاوضات ريال مدريد لتمديد عقد راموس

منذ 33 دقيقة

الأهلي يحسم مصير نجمه من الرحيل

منذ ساعة و نصف

5 قرارات جمهورية عاجلة للرئيس السيسي

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. إدارة الزمالك تفاجئ كارتيرون بطلب مثير

منذ حوالي 19 ساعة

قرار نهائي.. موسيماني يحسم مصير مروان محسن

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. نجم الأهلي يطلب الرحيل

منذ حوالي 3 ساعات

تمهيدًا لرحيله إلى برشلونة.. ليفربول يُحدد بديل صاحب الثلاث رئات

منذ ساعة و نصف

موضوعات متعلقة

الليلة.. "mbc مصر" تعرض "زي الفل" لـ"مسرح مصر"

عروض جديدة وحصرية من "مسرح مصر " كل جمعة

عرض مسرحية "فوزي الدرمللي" على "MBC مصر".. الجمعة المقبل

"الطريق إلي المليون" عرض كوميدي لمسرح مصر على "MBC مصر" غداً

"غفير في بيتي".. أحدث عروض "مسرح مصر" على MBC مصر.. الجمعة

"عصابة في المول".. أحدث عروض "مسرح مصر" على "MBC مصر".. غدًا

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:15 م

عاجل - موسيماني يتخذ قرارًا هامًا تجاه كهربا

عاجل.. نجم الأهلي يطلب الرحيل

02:36 م

أول تعليق رسمي من الأهلي على أنباء رحيل نجم الفريق

05:32 م

تمهيدًا لرحيله إلى برشلونة.. ليفربول يُحدد بديل صاحب الثلاث رئات

04:33 م

5 قرارات جمهورية عاجلة للرئيس السيسي

08:57 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قولوا.. فل«تحيا الستات»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: صراع الجبابرة على جيوب المصريين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر في العيادة النفسية (3).. مبارك بين الاكتئاب والإنكار