السيطرة على حريق في شركة للبترول بالإسكندرية

إندلع حريق، اليوم الخميس، في وحدة التقطير التابعة لشركة العامرية للبترول غربي محافظة الإسكندرية، دون حدوث أي من الإصابات.

وكان الحريق شب فى جهاز التقطير نتيجه حدوث مشكله وذلك فى تمام الساعة الثالثه والنصف اثناء تسليم وتسلم الورادى وخروج العاملين.

من جانبه قال المهندس عابد عزالرجال رئيس هيئة البترول، في تصريحات له، انه تم السيطرة على الحريق المخدود الذي شب في وحدة التقطير بشركة العامرية للبترول.



وأضاف رئيس الهيئة، أن شركات المنطقة الجغرافية هي من ساهمت في إخماد الحريق، دون إصابات.

