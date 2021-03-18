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الدواء: التدريب على التعامل مع شكاوى المواطنين بالتعاون مع المنظومة الحكومية الموحدة

الخميس 18/مارس/2021 - 04:46 م
بوابة الفجر
منى صموئيل
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تنفيذ ا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وفي إطار حرص الحكومة على تفعيل منظومة الشكاوى بوصفها أحد أهم قنوات التواصل المباشر مع المواطنين؛ قامت هيئة الدواء المصرية باستقبال ممثل منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء المهندس كرم خليفة مدير متابعة الجهات الحكومية حيث قام سيادته بتدريب ممثلين الادارات المركزية المختلفة بالهيئة على تفعيل دور منظومة استقبال الشكاوى، والعمل على سرعة الاستجابة والحل. 

وأكد أ.د محمود يس، المتحدث الرسمي باسم هيئة الدواء المصرية، حرص الهيئة على التواصل الفعال مع المواطنين لحل شكواهم في أسرع وقت ممكن، وأشار المهندس طارق الرفاعي، رئيس منظومة الشكاوى الحكومية، إلى أنّ منظومة الشكاوي الحكومية الموحدة في مصر، تتعامل مع الشكاوى التي يتم رصدها عبر مختلف القنوات وعلى رأسها منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، مؤكدا أنّه يتم رصد واستقبال الشكاوى، والمنظومة تعمل على التواصل الدائم مع المواطنين. 

أشاد ممثل منظومة الشكاوى الحكومية بدور هيئة الدواء المصرية في توفير الأدوية والمستلزمات الطبية للمواطنين ودعم صناعة الدواء في مصر خاصة في ظل جائحة كورونا كما أثنى على التفاعل الإيجابي للهيئة مع المنظومة واستجابتها الفورية لما يتم تلقيه من خلالها، حيث أن الهيئة تلقت خلال العام الماضي وحتى مارس الجاري 2510 شكوى تنوعت بين شكاوى لتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية وشكاوى للعاملين بالهيئة، وبلغت نسبة إنجاز الشكاوى 84% وجارى دراسة باقي الشكاوى. 

يأتي ذلك في إطار توجه الهيئة نحو تحقيق رضاء المواطنين، والعمل على الاستجابة إلى استغاثاتهم، وحل كل الصعوبات التي تواجههم، وتأكيدا من الهيئة على التزامها تجاه المواطن من خلال توفير قنوات التواصل المباشرة التي تتيح له الحصول على الدواء الآمن والفعال. 
الدواء: التدريب على التعامل مع شكاوى المواطنين بالتعاون مع المنظومة الحكومية الموحدة
الدواء: التدريب على التعامل مع شكاوى المواطنين بالتعاون مع المنظومة الحكومية الموحدة
الدواء: التدريب على التعامل مع شكاوى المواطنين بالتعاون مع المنظومة الحكومية الموحدة
الدواء: التدريب على التعامل مع شكاوى المواطنين بالتعاون مع المنظومة الحكومية الموحدة

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