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"شباب الصحفيين": الكاميرات كشفت كذب وفبركة الجماعة الإرهابية وأبواقهم الإعلامية حول وفاة أحد المواطنين

الخميس 18/مارس/2021 - 04:48 م
بوابة الفجر
الفجر
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كشفت جبهة شباب الصحفيين كذب الادعاءات الباطلة التي تحاول جماعة الإخوان الإرهابية والأبواق الإعلامية الموالية لها ترويجها حول تعرض أحد المواطنين لاعتداء من الشرطة تسبب في وفاته.

وأكدت الجبهة، على أن إجراءات الفحص والتحقيقات الميدانية أسفرت عن العثور على تسجيل لاحدي الكاميرات بالمنطقة يثبت عدم تعرض أي من قوات الشرطة التي كانت متواجدة للقبض على اثنين من تجار المخدرات للشخص المتوفي حتى مغادرتهم مكان الواقعة.

وقال هيثم طوالة رئيس الجبهة ردا على كذب وفبركة الجماعة الإرهابية والمنابر الإعلامية المشبوهة: أن تسجيل الكاميرات أظهر أيضا أن الشخص المتوفى سقط من تلقاء نفسه دون تسبب أحد في ذلك وتم تسليم الفيديو إلى النيابة العامة في إطار استكمال تحقيقاتها في هذا الشأن.

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