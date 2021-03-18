"شباب الصحفيين": الكاميرات كشفت كذب وفبركة الجماعة الإرهابية وأبواقهم الإعلامية حول وفاة أحد المواطنين

كشفت جبهة شباب الصحفيين كذب الادعاءات الباطلة التي تحاول جماعة الإخوان الإرهابية والأبواق الإعلامية الموالية لها ترويجها حول تعرض أحد المواطنين لاعتداء من الشرطة تسبب في وفاته.





وأكدت الجبهة، على أن إجراءات الفحص والتحقيقات الميدانية أسفرت عن العثور على تسجيل لاحدي الكاميرات بالمنطقة يثبت عدم تعرض أي من قوات الشرطة التي كانت متواجدة للقبض على اثنين من تجار المخدرات للشخص المتوفي حتى مغادرتهم مكان الواقعة.



