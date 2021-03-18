"شباب الأحزاب" ما يبذله الأطباء لمواجهة الوباء سيبقى صفحة مضيئة في سجلات البطولة المصرية



تقدمت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بالتحية لشهداء جيش مصر الأبيض، بمناسبة الاحتفال بيوم الطبيب المصري، الذي يتوافق مع ذكري افتتاح أول مدرسه للطب في مصر والشرق الأوسط في أبو زعبل في ١٨ مارس عام ١٨٢٧.



وثمنت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في بيان لها، اليوم الخميس، ما يقدمه أطباء مصر في هذه المرحلة الخطيرة من عمر العالم، في مواجهة جائحة كوفيد 19، لحماية الإنسان والمجتمع والقضاء على الوباء، مؤكدة أن ما يبذله الأطباء من جهود مضنية وتصدرهم الصفوف الأولى لحماية المصريين من الوباء سوف يبقى صفحة مضيئة في سجلات البطولة المصرية.



وأكدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أنها ستعمل من خلال جناحها التشريعي في مجلسي النواب والشيوخ، على الوقوف خلف مطالب الأطباء وترجمتها في قوانين وقرارات، كمحاولة بسيطة لرد الجميل لهم.





وتحتفل النقابة العامة للأطباء، اليوم الخميس، 18 مارس 2021، بيوم الطبيب المصرى الـ43، والذى يتم الاحتفال فيه يوم 18 من شهر مارس سنويًا، وهو يوم إنشاء مدرسة الطب بقصر العيني عام ‏1828 والذى اعُتبر عيدًا للطبيب.

