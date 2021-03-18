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محافظ كفر الشيخ يكرم عدداً من أسر الشهداء و 22 فتاة

الخميس 18/مارس/2021 - 04:51 م
بوابة الفجر
عمرو الشامي
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كرم اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ،وعمرو البشبيشي، نائب المحافظ، عددًا من أسر الشهداء خلال احتفالية مديرية الشباب والرياضة باليوم العالمي للمرأة بقاعة مركز شباب كفر الشيخ كما كرم 22 فتاة تم تدريبهن على المنتجات الحرفية وأصبحت مدربات.

جاء ذلك بحضور اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ،والدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة،والدكتورة أماني شاكر، مقرر فرع المجلس القومي للمرأة بكفر الشيخ،وعميد كلية التربية النوعية.

وتفقد المعرض على هامش التكريم والذي يضم منتجات الورش الحرفية وتدريب الفتيات على الأعمال اليدوية المتعددة ضمن 22 نادي فتاة وامرأة على مستوى المحافظة بمراكز الشباب، يضمون 660 فتاة يتعلمن الحرف اليدوية، ويتم عرض منتجاتهن بمراكز الشباب.

وأكد اللواء جمال نور الدين، محافظة كفر الشيخ، أن الدولة هيأت كل السبل لتمكين المرأة،لتخوض كافة القطاعات والمجالات وأثبتت أنها قادرة على تحمل الصعاب وتحمل المسئولية باقتدار كبير حتى أن عدد كبير من القيادات من السيدات فلدينا في كافة القطاعات قيادات أثبتت مكانتها سواء في التعليم أو الصحة أو الكهرباء، والثقافة بالإضافة إلى مجالس المدن،نواب رؤساء مجالس المدن، ورؤساء الوحدات القروية، مشيدًا بدور فرع المجلس القومي للمرأة بكفر الشيخ.

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