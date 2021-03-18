وزارة الدولة للإعلام تشارك في اجتماع لجنة تحكيم مسابقة الاتحاد الأوروبي للتصوير

اجتمعت لجنة تحكيم مسابقة الاتحاد الأوروبي للتصوير الفوتوغرافي، اليوم، بحضور مساعد وزير الدولة للإعلام العميد حسام محسن، ومساعدة وزيرة البيئة هدى الشوادفي، والمشرف على أسواق ألمانيا والنمسا وسويسرا، بوزارة السياحة والآثار محمد فرج، وسفير الاتحاد الأوروبى كريستيان برجر.





جدير بالذكر أن وفد الاتحاد الأوروبي في مصر، أطلق النسخة الثالثة عشرة من مسابقة التصوير الفوتوغرافي بعنوان "رحلة إلى ماضي مصر ومستقبلها في يناير الماضي، بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار، ووزارة البيئة، ووزارة الدولة للإعلام.