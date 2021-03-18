"المصيلحي": تخزين الأقماح وتصديرها والاستثمار بالمليون ونصف فدان أهم المشروعات المقترحة لتنمية العلاقات مع أوكرانيا





طرح الدكتور علي المصيلحي وزير التموين و التجارة الداخلية مجموعة من المشروعات التي من شأنها أن تحدث طفرة في العلاقات الاقتصادية المصرية - الأوكرانية حيث دعا الشركات الأوكرانية للمشاركة في مشروع استصلاح المليون و نصف فدان كما طالبهم بالاستثمار في قطاع الصوامع بالسوق المصرية لتخزين أقماحها ,واعادة تصديرها في موسم الشتاء واستخدام السوق المصرية كمركزا تجارة الأقماح الأوكرانية .





وقال المصيلحي خلال الجلسة الافتتاحية لمنتدي الأعمال المصري – الأوكراني أن فرص تنمية العلاقات التجارية بين الجانبين غير محدودة و أن هناك الكثير من السلع التي يمكن اضافتها للمزيج السلعي للصادرات المصرية للسوق الأوكرانية والتي ستتحقق توازنا في الميزان التجاري الذي يميل لصالح الجانب الأوكراني مثل تصدير الغاز المصري مقابل الأقماح الأوكرانية مشيرا الي أن الميزان التجاري يصل الي حوالي 2.63 مليار دولار خلال عام 2019 والذي تراجع بشكل طفيف نظرا للقيود التي فرضتها جائحة كورونا علي التجارة الدولية ليصل الي حوالي 1.8 مليار دولار خلال عام 2020 .

ومن جانبه قال المهندس ابراهيم العربى، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية في الكلمة التي ألقاها عنه الدكتور علاء عز الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية

أن الاتحاد سيعقد مجموعة من الفعاليات الاقتصادية المشتركة لدفع و تنمية العلاقات التجارية المشتركة و التي ستشمل منتدى اعمال مشترك بالقاهرة الشهر المقبل وبالتزامن مع الاجتماع الثامن اللجنة الوزارية للتعاون الاقتصادى والعلمى برئاسة الدكتورة رانيا المشاط وزير التعاون الدولى ، يليها ملتقى متخصص للزراعة والصناعات الغذائية بالقاهرة يشارك به وفد من اتحاد المزارعين الاوكرانى ، ثم يختتم بتظيم وفد مصرى لاوكرانيا فى شهر يونية القادم بالتواكب مع زيارة معالى وزير الخارجية سامح شكرى للعاصمة كييف .

واوضح العربى ان الهدف من تلك الفاعليات هو تحقيق التوازن فى الميزان التجارى وجذب الاستثمارات الاوكرانية للسوق المصرية مشيرا الي أن الاستثمارات الأوكرانية الحالية فى مصر تجاوزت 400 مليون دولار فى قطاعات الاتصالات والبناء والتمويل والخدمات والسياحة والصناعة والزراعة ، بخلاف الاستثمارات فى استكشاف واستخراج النفط والغاز باكثر من ٥٠٠ مليون دولار ، فى عدة حقول نفطية في منطقة علم الشاويش على الحدود مع ليبيا، وكذا تنمية السياحة حيث تتربع اوكرانيا الان على قمة السياحة الوافدة لمصر باكثر من ٧٢٧ الف فى 2020 اثناء جائحة كورونا حيث كانت أوكرانيا من أوائل الدول التي عادت إلى مصر في شهر يوليو الماضي بمجرد عودة الطيران من جديد بعد غلقه، بعشرات الرحلات يوميا إلي الغردقة وشرم الشيخ وثلاث رحلات منتظمة أسبوعيا من كييف إلى القاهرة، ونتوقع زيادة عدد السائحين فى 2021 ليتجاوز ارقام 2019 التى تجاوزت 1,5 مليون سائح حيث احتلت فى ذلك العام المركز الثانى بعد المانيا.

وأكد العربى ان أن مصر هى الشريك التجاري الأكبر لأوكرانيا في أفريقيا والشرق الأوسط، الامر الذى سيتنامى مع توجه الشركات الاوكرانية لاستخدام مصر كبوابة لدخول الاسواق الافريقية من خلال التصنيع المشترك.

واضاف العربى ان هناك اكثر من 5000 مواطن أوكراني يعيشون على ارض مصر، كما ان هناك اكثر من ٣٥٠٠ طالب مصرى يدرسون بالجامعات الاوكرانية ذات المركز المتقدم عالميا.

ومن جانبه قال الدكتور علاء عز أمين عام الاتحاد بان هنالك العديد من الفرص الطكبري لتنمية الاستثمارات المشتركة مع الجنب الأوكراني في قطاعات

الزراعة والغذاء، والادوية والمستلزمات الطبية، والبترول والغاز، والاستثمار والتصنيع المشترك بغرض اعادة التصدير لمناطق التجارة الحرة التى تتجاوز 3,1 مليار مستهلك فى افريقيا والوطن العربى والاتحاد الاوروبى وامريكا الجنوبية.





حضر الجلسة رؤساء اتحادات الغرف التجارية المهندس ابراهيم العربى و جنيدى شيزيكوف ، وسفراء الدولتين أيمن الجمال و إيفهين ميكيتينكو، ونواب وزراء الخارجية د. بدر عبد العاطى وديميتريو سينيك ، ونواب وزراء التجارة ، ابراهيم السجينى و تارار كاشكا، ووزراء التموين د. على المصيلحى واولجا تروفيماسيفا، و رؤساء لجان الحبوب اسلام سالم ونيكولاى جوراتشوف، ثم رؤساء لجان الادوية والمستلزمات الطبية د. على عوف و فلاديسلاف ستراشنى،كما تضمن اللقاء شرح لكافة الفرص الواعدة للاستثمار في الأسواق المصرية في طار خطة الدولة للاصلاح الاقتصادي و الهيكلي للبنية التحتية و المناطق الصناعية .