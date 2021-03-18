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حكاية "شنطة سفر" على "الحياة" السبت

الخميس 18/مارس/2021 - 06:55 م
بوابة الفجر
مصطفى فكيه
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تعرض شبكة تليفزيون "الحياة" بداية من السبت القادم، في تمام الساعة التاسعة مساءً، الحكاية الثالثة من مسلسل "ورا كل بابا" باسم "شنطة سفر" من بطولة الفنانة دينا.

وخلال الساعات الماضية انتهت دينا من تصوير حكايتها الجديدة من "ورا كل باب"، ودخل المخرج محمد بكير غرفة المونتاج حيث قارب على إنهاء الحلقات الخمسة.

ويشارك في الحكاية الجديدة مع الفنانة دينا، الفنان أحمد صيام، والفنان رمزي العدل، والشابة منة عرفة، والعمل من إنتاج شركة سينرجي للمنتج تامر مرسي ويعرض يوميا من السبت للأربعاء في تمام الساعة التاسعة.

وخلال الأسبوعين الماضيين عرضت حكاية "ما لناش إلا بعض" من بطولة النجمة صابرين وحكاية "يوم من الأيام" بطولة النجم أحمد خليل.

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