موعد مباراة برشلونة المقبلة في الليجا الإسبانية









سيلتقي فريق برشلونة بنظيره ريال سوسيداد، يوم الأحد القادم الموافق 21 مارس الجاري، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من بطولة الدوري الإسباني الممتاز.





ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، والحادية عشر بتوقيت السعودية، والثانية عشر صباحا بتوقيت الإمارات، والثامنة بتوقيت جرينتش.





وسيدخل برشلونة اللقاء وهو قادم من فوز ساحق على فريق هويسكا، بأربعة أهداف مقابل هدف، في الجولة الماضية من الليجا.





ويحتل برشلونة المركز الثاني من جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 59 نقطة، خلف أتليتكو مدريد المتصدر برصيد 63 نقطة، فيما يتواجد ريال سوسيداد في المركز الخامس برصيد 45 نقطة.



