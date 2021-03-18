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رابطة الدوري الإسباني تعلن عن موعد الكلاسيكو
الخميس 18/مارس/2021 - 04:56 م
الفجر الرياضي
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حددت رابطة الدوري الإسباني، اليوم الخميس، موعد مواجهة الكلاسيكو، بين القطبين ريال مدريد وبرشلونة، في إطار منافسات الدور الثاني للبطولة، بالجولة 30.
وأعلنت الرابطة خلال الحساب الرسمي لها على تويتر، الموعد الرسمي للمباراة، المُقرر يوم السبت 10 أبريل، في تمام التاسعة مساءً بتوقيت مدريد، في ملعب "ألفريدو دي ستيفانو" معقل الميرنجي.
وحسم ريال مدريد مواجهة الدور الأول التي استضافها معقل البارسا "كامب نو"، بنتيجة (3-1).
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