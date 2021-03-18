منى الشاذلي تدعو إلى رحلات جماعية لمدارس التعليم المجتمعي ل"مصر الخير"

قالت منى الشاذلي، سفيرة مؤسسة مصر الخير للتعليم، إن مؤسسة مصر الخير، واحدة من أفضل مؤسسات العمل المدني الأهلي في الإقليم، مضيفة:" نشهد اليوم فرحة لا توصف بتوقيع هذا البرتوكول الذي لا يعني وصول التعليم فقط لأقاصي مصر، وإنما يمثل فتح أفاق وحياة لأبنائنا تهديها مؤسسة مصر الخير في أقاصي البلاد، في إدفو وعزبة الناموس، وغيرهم من النجوع والمناطق في الصعيد، التي لا يصلها التعليم.



وأضافت" الشاذلي"، أن تخصيص ٩٠ مليون جنيه من وزارة التضامن الاجتماعي لمدارس التعليم المجتمعي، ليس هو المهم، فالرقم لا يعني، مقابل الدلالة، وهي أن الحكومة قادرة على رؤية أهمية التعليم المجتمعي، وإن مؤسسة مصر الخير قادرة على تقديم نماذج لمدارس التعليم المجتمعي، كسبت ثقة الدولة.



وأشارت الشاذلي، إلى أن المؤسسة استطاعت أن تقدم نماذج ملفتة ومحترمة نجحت في أن تحظى بدعم وإشادة مؤسسات دولية، كاليونسكو، واليونسيف.



ودعت" الشاذلي"، إلى دعم مدارس التعليم المجتمعي من قبل جموع المواطنين، كونها تفتح الطريق لإنارة عقول المجتمع، داعية إلى القيام برحلات جماعية لمدارس التعليم المجتمعي، متمنية ألا يكون بروتوكول وزارة التضامن الاجتماعي، الذي توقعه اليوم مع مؤسسة مصر الخير، الأخير، وأن يكونوا ال ٩٠ مليون مليوم لمدارس التعليم المجتمعي، بداية نحو مزيد من الدعم للمدارس المجتمعية التي تفتحها مؤسسة مصر الخير.



جاء ذلك خلال توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة التضامن الاجتماعى ومؤسسة مصر الخير، يتضمن دعم مدارس التعليم المجتمعي والمنح الدراسية بمبلغ 90 مليون جنيه.



ويأتى ذلك تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي بتغطية برامج دعم التعليم المجتمعي لأبناء أسر تكافل وكرامة ليشمل المرحلة الجامعية، بالإضافة إلى المراحل المدرسية وزيادة مخصصات دعم التعليم المجتمعي بمقدار مليار جنيه.

