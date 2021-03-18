Advertisements

منى الشاذلي تدعو إلى رحلات جماعية لمدارس التعليم المجتمعي ل"مصر الخير"

الخميس 18/مارس/2021 - 05:00 م
بوابة الفجر
آيات عامر
Advertisements
قالت منى الشاذلي، سفيرة مؤسسة مصر الخير للتعليم، إن مؤسسة مصر الخير، واحدة من أفضل مؤسسات العمل المدني الأهلي في الإقليم، مضيفة:" نشهد اليوم فرحة لا توصف بتوقيع هذا البرتوكول الذي لا يعني وصول التعليم فقط لأقاصي مصر، وإنما يمثل فتح أفاق وحياة لأبنائنا تهديها مؤسسة مصر الخير في أقاصي البلاد، في إدفو وعزبة الناموس، وغيرهم من النجوع والمناطق في الصعيد، التي لا يصلها التعليم.

وأضافت" الشاذلي"، أن تخصيص ٩٠ مليون جنيه من وزارة التضامن الاجتماعي لمدارس التعليم المجتمعي، ليس هو المهم، فالرقم لا يعني، مقابل الدلالة، وهي أن الحكومة قادرة على رؤية أهمية التعليم المجتمعي، وإن مؤسسة مصر الخير قادرة على تقديم نماذج لمدارس التعليم المجتمعي، كسبت ثقة الدولة.

وأشارت الشاذلي، إلى أن المؤسسة استطاعت أن تقدم نماذج ملفتة ومحترمة نجحت في أن تحظى بدعم وإشادة مؤسسات دولية، كاليونسكو، واليونسيف.

ودعت" الشاذلي"، إلى دعم مدارس التعليم المجتمعي من قبل جموع المواطنين، كونها تفتح الطريق لإنارة عقول المجتمع، داعية إلى القيام برحلات جماعية لمدارس التعليم المجتمعي، متمنية ألا يكون بروتوكول وزارة التضامن الاجتماعي، الذي توقعه اليوم مع مؤسسة مصر الخير، الأخير، وأن يكونوا ال ٩٠ مليون مليوم لمدارس التعليم المجتمعي، بداية نحو مزيد من الدعم للمدارس المجتمعية التي تفتحها مؤسسة مصر الخير.

جاء ذلك خلال توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة التضامن الاجتماعى ومؤسسة مصر الخير، يتضمن دعم مدارس التعليم المجتمعي والمنح الدراسية بمبلغ 90 مليون جنيه.

ويأتى ذلك تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي بتغطية برامج دعم التعليم المجتمعي لأبناء أسر تكافل وكرامة ليشمل المرحلة الجامعية، بالإضافة إلى المراحل المدرسية وزيادة مخصصات دعم التعليم المجتمعي بمقدار مليار جنيه.

أخبار تهمك

عاجل.. نجم الأهلي يطلب الرحيل

منذ ساعتين و 38 دقيقة

ضربة موجعة جديدة لمنتخب مصر

منذ حوالي 19 ساعة

موسيماني يطلب عودة ثنائي الأهلي المعار

منذ حوالي 5 ساعات

ميدو يفتح النار على مسئولي الزمالك بسبب كارتيرون

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. أول رد من وزارة الخارجية على تصريحات إثيوبيا بشأن سد النهضة

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي يحسم مصير نجمه من الرحيل

منذ ساعة الا ربع

5 قرارات جمهورية عاجلة للرئيس السيسي

منذ حوالي 8 ساعات

توجيه مهم من رئيس الوزراء بشأن امتحانات الثانوية العامة

منذ أقل من ساعتين

بعد خسارة الترجي.. نجم الزمالك يرفض شروطه لتجديد عقده مع الزمالك

منذ يوم

قرار نهائي.. موسيماني يحسم مصير مروان محسن

منذ حوالي 3 ساعات

رابطة الدوري الإسباني تعلن عن موعد الكلاسيكو

منذ 18 دقيقة

عاجل.. إدارة الزمالك تفاجئ كارتيرون بطلب مثير

منذ حوالي 18 ساعة

أزمة آخرى تقرب صلاح من الدوري الأسباني

منذ ساعة الا ربع

الصحة تكشف أعراض الموجة الثالثة لفيروس كورونا (فيديو)

منذ حوالي 21 ساعة

تمهيدًا لرحيله إلى برشلونة.. ليفربول يُحدد بديل صاحب الثلاث رئات

منذ 41 دقيقة

موعد مباراة الأهلي والمريخ السوداني في الجولة الخامسة بدوري أبطال إفريقيا

منذ ساعة و 17 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:36 م

عاجل.. نجم الأهلي يطلب الرحيل

تمهيدًا لرحيله إلى برشلونة.. ليفربول يُحدد بديل صاحب الثلاث رئات

04:33 م

الأهلي يحسم مصير نجمه من الرحيل

04:28 م

5 قرارات جمهورية عاجلة للرئيس السيسي

08:57 ص

ميدو يفتح النار على مسئولي الزمالك بسبب كارتيرون

11:00 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قولوا.. فل«تحيا الستات»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: صراع الجبابرة على جيوب المصريين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر في العيادة النفسية (3).. مبارك بين الاكتئاب والإنكار