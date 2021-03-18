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الإسماعيلي يخطط للإطاحة بيوفيتش.. وإيهاب جلال البديل

الخميس 18/مارس/2021 - 05:01 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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يخطط مسئولو الإسماعيلي برئاسة المهندس إبراهيم عثمان لإقالة المدير الفني للفريق البوسني دراجان يوفيتش من منصبه بسبب سوء النتائج والتي كان أخرها التعادل مع طلائع الجيش بهدف لكل منهما في المباراة التي أقيمت بينهما مساء أمس الثلاثاء وذلك ضمن مباريات الجولة السادسة عشر من بطولة الدوري المصري.

يطمح مسئولو الإسماعيلي في الإطاحة بالمدير الفني البوسني وذلك بعدما فشله في قيادة الدراويش للفوز في أي مباراة في بطولة الدوري منذ توليه القيادة الفنية للفريق في شهر فبراير الماضي.

وسوف تتخذ اللجنة الفنية في الإسماعيلي برئاسة على أبوجريشة القرار النهائي بشأن استمرار دراجان يوفيتش أٔو إضافة تعديلات على الجهاز الفني المساعد له في الساعات القليلة المقبلة.

ويعد إيهاب جلال المدير الفني للمقاصة هو الأقرب لقيادة الدراويش خلفًا للمدرب البوسني.

وبات موقف الإسماعيلي صعبًا في جدول الدوري، حيث يحتل الدراويش المركز السابع عشر برصيد ١١ نقطة، حصدها من الفوز في مباراة واحدة وتعادل في 8 مباريات وخسر في  8 مباريات أيضًا، وسجل سماعيلي في الدوري حتى الآن 12 هدفًأ وتلقت شباكه 20 هدفًا.

يذكر أن الإسماعيلي سيبدأ الأسبوع المقبل استعداداته لمواجهة سيراميكا كليوباترا المقرر لها 3 إبريل المقبل وذلك ضمن مباريات الأسبوع السابع عشر من بطولة الدوري المصري.

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الكلمات المفتاحية

يوفنيتش الاسماعيلي إيهاب جلال

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