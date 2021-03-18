الإسماعيلي يخطط للإطاحة بيوفيتش.. وإيهاب جلال البديل

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الإسماعيلي يخطط للإطاحة بيوفيتش.. وإيهاب جلال البديل
الخميس 18/مارس/2021 - 05:01 م
ريهام عبد المحسن
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يخطط مسئولو الإسماعيلي برئاسة المهندس إبراهيم عثمان لإقالة المدير الفني للفريق البوسني دراجان يوفيتش من منصبه بسبب سوء النتائج والتي كان أخرها التعادل مع طلائع الجيش بهدف لكل منهما في المباراة التي أقيمت بينهما مساء أمس الثلاثاء وذلك ضمن مباريات الجولة السادسة عشر من بطولة الدوري المصري.
يطمح مسئولو الإسماعيلي في الإطاحة بالمدير الفني البوسني وذلك بعدما فشله في قيادة الدراويش للفوز في أي مباراة في بطولة الدوري منذ توليه القيادة الفنية للفريق في شهر فبراير الماضي.
وسوف تتخذ اللجنة الفنية في الإسماعيلي برئاسة على أبوجريشة القرار النهائي بشأن استمرار دراجان يوفيتش أٔو إضافة تعديلات على الجهاز الفني المساعد له في الساعات القليلة المقبلة.
ويعد إيهاب جلال المدير الفني للمقاصة هو الأقرب لقيادة الدراويش خلفًا للمدرب البوسني.
وبات موقف الإسماعيلي صعبًا في جدول الدوري، حيث يحتل الدراويش المركز السابع عشر برصيد ١١ نقطة، حصدها من الفوز في مباراة واحدة وتعادل في 8 مباريات وخسر في 8 مباريات أيضًا، وسجل سماعيلي في الدوري حتى الآن 12 هدفًأ وتلقت شباكه 20 هدفًا.
يذكر أن الإسماعيلي سيبدأ الأسبوع المقبل استعداداته لمواجهة سيراميكا كليوباترا المقرر لها 3 إبريل المقبل وذلك ضمن مباريات الأسبوع السابع عشر من بطولة الدوري المصري.
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