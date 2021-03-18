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وزيرة الصحة تصل جنوب سيناء لبدء زيارتها الميدانية

الخميس 18/مارس/2021 - 05:04 م
بوابة الفجر
منى صموئيل
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وصلت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، منذ قليل، إلى مطار طابا الدولي لبدء زيارتها الميدانية في إطار متابعة سير العمل بمنظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة جنوب سيناء، وذلك بالتزامن مع الاحتفال بالعيد القومي ال 32 للمحافظة.

وأوضح مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمي للوزارة، أن زيارة الوزيرة تأتي فى إطار حرصها على متابعة سير العمل ميدانيًا، حيث إنه من المقرر أن تتفقد وزيرة الصحة والسكان عددًا من المستشفيات ووحدات طب الأسرة لمتابعة العمل بمنظومة التأمين الصحي الشامل والتي انطلقت بمحافظة جنوب سيناء يوم ١٦ من شهر فبراير الماضي.

يذكر أن المرحلة الأولى لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل تضم 6 محافظات هم (الإسماعيلية، الأقصر، جنوب سيناء) والتي انطلقت بها المنظومة يوم ١٦ فبراير من العام الجاري، و(بورسعيد) التي انطلقت بها المنظومة بها في يوليو 2019، بالإضافة إلى محافظتي (السويس وأسوان) والمقرر إطلاق المنظومة بهما خلال الفترة المقبلة.

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