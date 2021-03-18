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رئيس الإنجيلية يستقبل المحافظ لتكريم طلاب السلام الإنجيلية بأسيوط

الخميس 18/مارس/2021 - 05:04 م
بوابة الفجر
ماريان ناجى
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استقبل رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، الدكتور القس أندريه زكي، اليوم الخميس، سيادة اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، والأستاذ الدكتور شحاتة غريب، نائب رئيس جامعة أسيوط، بمدرسة السلام الحديثة المشتركة للاحتفال بتكريم الأم المثالية والطلاب المتفوقين، بحضور القس نادي لبيب، رئيس سنودس النيل الإنجيلي، والقس رفعت فتحي، الأمين العام لسنودس النيل الإنجيلي، والقس أمير ثروت، رئيس مجلس المؤسسات التعليمية بسنودس النيل الإنجيلي، والقس باسم بشرى، الأمين العام لمجلس المؤسسات التعليمية. وتضمن الاحتفال السلام الوطني وعددًا من الفقرات الاستعراضية الفنية لتلاميذ المرحلة الابتدائية وزيارة للمتاحف التاريخية بالمدرسة.

وقال رئيس الإنجيلية في كلمته: "نرحب بالسادة الضيوف من كل قلوبنا وتشريف سيادتكم يعكس توجه الدولة الدائم بالاهتمام بالتعليم والتنشئة، ونحن في دولة ما بعد ٣٠ يونيو نشعر بتعميق المواطنة".

وأضاف زكي: "نسعى في مدارسنا لبناء شخصية مواطن صالح نقدمه للمجتمع المصري قادر على النهوض بمستقبل مصر".
ومن جانبه قال محافظ أسيوط: "يحظى الشباب في جميع المجتمعات بالعناية والرعاية أكثر من أي فئةٍ أخرى من فئات المجتمع، لأنهم عماد المستقبل والأمل الذي ترتكز عليه طموحات الدول والمجتمعات وحتى الأهل، فالجميع ينظر للشباب على أنهم الطريق لتحقيق التقدم في جميع مجالات الحياة، فهم يمتلكون الطاقة اللازمة للتغيير، ويستطيعون أن يصنعوا فرقًا حقيقيًّا".

كما شارك بالحضور كل من القس أرنست نادي، رئيس مجلس التربية المسيحية بسنودس النيل الإنجيلي، والقس عادل عبد المسيح، رئيس مجمع أسيوط، والشيخ عصام واصف، رئيس مجلس شؤون الشيوخ، والشيخ ناصر صادق، نائب رئيس مجمع الأقاليم الوسطى، والمستشار يوسف طلعت، المستشار القانوني لرئاسةالطائفةالإنجيلية.
كما كان في استقبال رئيس الطائفة الإنجيلية والسادة الضيوف والوفد المرافق الأستاذة ايمان زاهي ولسن، مديرة مدرسة السلام الحديثة المشتركة.

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