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العثور على جثة مذبوحة فى ظروف مجهولة بالدقهلية
الخميس 18/مارس/2021 - 05:08 م
محمد كشك
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لقى شخص مصرعه ذبحا بقرية سنانوه التابعة لمركز شربين فى محافظة الدقهلية على يد مجهولين
وكان اللواء رأفت عبدالباعث مدير أمن الدقهلية قد تلقى إخطارا من اللواء مصطفى كمال مدير مباحث الدقهلية يفيد بعثور أهالى قرية سنانوه على شخص مذبوح وسط الأراضى الزراعية.
وإنتقلت قوات الشرطة للمكان وبالفحص تبين وجود جثة مذبوحة ومزجاة على الظهر وسط الأراضى الزراعية لشخص يدعى على البرلسى.
وتكثف قوات الشرطة من جهودها لكشف غموض الجريمة وضبط الجناة، وتحرر المحضر اللآزم وجار العرض على النيابة العامة.
وكان اللواء رأفت عبدالباعث مدير أمن الدقهلية قد تلقى إخطارا من اللواء مصطفى كمال مدير مباحث الدقهلية يفيد بعثور أهالى قرية سنانوه على شخص مذبوح وسط الأراضى الزراعية.
وإنتقلت قوات الشرطة للمكان وبالفحص تبين وجود جثة مذبوحة ومزجاة على الظهر وسط الأراضى الزراعية لشخص يدعى على البرلسى.
وتكثف قوات الشرطة من جهودها لكشف غموض الجريمة وضبط الجناة، وتحرر المحضر اللآزم وجار العرض على النيابة العامة.
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