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"النهار" تحصل على حقوق عرض "ولاد ناس" في رمضان

الجمعة 19/مارس/2021 - 12:08 ص
بوابة الفجر
مصطفى فكيه
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حصلت قناة "النهار"، على حقوق عرض مسلسل "ولاد ناس"، المقرر عرضه في الموسم الرمضاني المقبل، وذلك بالتزامن مع عرضه على إحدى المنصات الإلكترونية.

المسلسل تدور أحداثه حول مشاكل التعليم والمدارس الدولية في مصر وقضية التعليم، وعلاقة الآباء بالأبناء في ظل متغيرات التكنولوجيا، التي أثرت بشكل كبير على العلاقات الشخصية والأسرية".

ويُشارك في بطولة "ولاد ناس"، نخبة من النجوم أبرزهم الفنانة رانيا فريد شوقي، صبري فواز، ناصر سيف، صفاء الطوخي، أحمد وفيق، وفاء صادق، إيهاب فهمي، أحمد صيام، ندى عادل، محمد عز، محمود حجازي، فريد النقراشي، محمد سليمان، محمد السعدني، طارق عبد الحليم وآخرين، إلى جانب ظهور مجموعة من ضيوف الشرف، وعلى رأسهم الفنان ماجد الكدواني والفنان بيومي فؤاد ألفت عمر، لقاء سويدان، ومن سيناريو وحوار وإخراج هاني كمال.

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ولاد الناس مسلسل ولاد الناس

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