كاميرات المراقبة تؤكد كذب الجماعات الإرهابية حول وفاة مواطن على يد الشرطة

صرح مصدر أمني، ردًا على الإدعاءات الكاذبة، التي تحاول جماعة الإخوان الإرهابية، والأبواق الإعلامية الموالية لها، حول تعرض أحد المواطنين لاعتداء من قبل الشرطة، بمنطقة شبين القناطر، ما تسبب في وفاته.







فقد أسفرت إجراءات الفحص والتحقيقات الميدانية، عن العثور على تسجيل لإحدى الكاميرات بالمنطقة، تثبت عدم تعرض أي من قوات الشرطة، التي كانت متواجدة بالمنطقة للقبض على 2 من تجار المخدرات، للشخص المتوفي حتى مغادرتهم مكان الواقعة.







كما أظهر تسجيل الكاميرات، أن الشخص المتوفي سقط من تلقاء نفسه، دون أن يتسبب أحد في ذلك، وتم تسليم الفيديو للنيابة العامة، لاستكمال تحقيقاتها في هذا الشأن.



