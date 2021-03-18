عاجل - موسيماني يتخذ قرارًا هامًا تجاه كهربا

اتخذ الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق، قرارً جديدًا بشأن محمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق، خلال الفترة المقبلة.





وكان موسيماني قرر في وقت سابق، توقيع عقوبة على كهربا بابعاده عن المشاركات لمدة شهر وتغريمه مبلغ 200 ألف جنيه، بسبب عدم التزامه.





ويدرس المدرب الجنوب إفريقي، العفو عن لاعبه واصطحابه معه، إلى رحلة السودان لمواجهة المريخ السوداني، بدوري أبطال إفريقيا.





يأتي تفكير المدير الفني في العفو عن اللاعب، بعدما أظهر تقبل تام للعقوبة وبات يتدرب منفردًا بشكل مميز من أجل الحفاظ على مستواه الفني ولياقته البدنية.





كما جاء ابتعاد اللاعب خلال الفترة الماضية، عن التحدث عبر وسائل الإعلام أو مواقع التواصل الاجتماعي، ليعزز فرصة عودته للتدريبات مرة أخرى.





ويستعد الأهلي لمواجهة المريخ السوداني، يوم 2 أبريل المقبل في العاصمة السودانية الخرطوم، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.



