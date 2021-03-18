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ضبط عدد من الصيادين بحوزتهم أسماك زينة وشعاب مرجانية مجرم صيدها

الخميس 18/مارس/2021 - 05:20 م
بوابة الفجر
محمد طه
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شنت اداره المحميات الطبيعية بالبحر الأحمر حمله، بالتعاون مع شرطة البيئة للمرور ومتابعة الأنشطة بمنطقة سهل حشيش، جنوب مدينة الغردقة.

وخلال الحملة تم الاشتباه في عدد من الصيادين أثناء تحركهم من الساحل متجهين الي الطريق المؤدي الي مدينة الغردقة شمالا بمنطقة سهل حشيش غير مؤهوله.

وبعد تفتيشهم تم العثور على صناديق حفظ اسماك، بها أسماك وشعاب مرجانية من الأنواع الفريدة والتي تستخدم في احواض اسماك الزينة والأحياء المائية المجرم صيدها والاتجار بها طبقا لقانون البيئة.

تم التحفظ على المضبوطات وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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