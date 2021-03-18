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فوز فاركو والحرس والمنصورة ودمنهور والبلدية ودكرنس بالقسم الثاني

الخميس 18/مارس/2021 - 05:20 م
بوابة الفجر
رأفت أمين
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أسفرت نتائج الجولة السابعة عشر للمجموعة الثالثة مجموعة بحرى بالقسم الثاني عن فوز فريق فاركو على فريق الحمام بهدفين نظيفين .

سجل هدفي اللقاء محمود مسعود وأحمد عوض في الدقيقتين 25 و35 من الشوط الثاني .


وخطف فريق حرس الحدود فوزا غاليا في الوقت القاتل على فريق الجزيرة بهدف نظيف سجله خالد سامي في الوقت الضائع من الشوط الثاني.

وفاز فريق المنصورة على فريق بنى عبيد بهدف نظيف سجله محمد عبد ربه مدافع بنى عبيد من عرضية محروس ابراهيم في الدقيقة 20 من الشوط الأول.

وفاز فريق البلدية على فريق الرجاء بهدفين مقابل هدف تقدم فريق الرجاء بهدف سعيد أحمد في الدقيقة 18 وتعادل محمود ربيع في الدقيقة 22 واضاف كريم أشرف الهدف الثاني في الدقيقة 26 من الشوط الأول.

وتغلب فريق دمنهور على فريق المالية بهدف دون رد سجله هانى على فى الدقيقة 7 من الشوط الثاني.

وفاز فريق دكرنس على نظيرة فريق أبو قير بهدفين نظيفين سجلهما محمد رمضان حله وصلاح زايد في الدقيقتين 35 و45 من الشوط الثاني.

وتعادل فريق بيلا مع فريق الأوليمبى بهدف لمثله، خيث تقدم بيلا بهدف عبر محمد سكر في الوقت الضائع من الشوط الأول وتعادل
نور نبيل الأوليمبي فى الدقيقة 42 من الشوط الثاني.

وفاز فريق سبورتنج على كفر الشيخ بهدف دون رد سجله طارق سالم في الدقيقة 40 من الشوط الأول.

ترتيب المجموعة الثالثة

1- فاركو 36 نقطة
2-حرس الحدود 34 نقطة
3- البلدية 34 نقطة
4- أبو قير 27 نقطة
5- الأوليمبى 27 نقطة
6- دكرنس 23 نقطة
7- المنصورة 23 نقطة
8-سبورتيج22 نقطة
9- الرجاء 20 نقطة
10- المالية 20 نقطة
11- دمنهور 19 نقطة
12- كفر الشيخ 18 نقطة
13- الجزيرة 16 نقطة
14- الحمام 15 نقطة
15- بيلا 11 نقطة
16- بنى عبيد 9 نقاط

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