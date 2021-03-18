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وكيل صحة الغربية يتفقد مركز الغسيل الكلوي بقريه سنباط بزفتي

الخميس 18/مارس/2021 - 05:21 م
بوابة الفجر
نجلاء البسيونى
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تفقد الدكتور عبد الناصر حميده وكيل وزارة الصحة بالغربيه، رافقه الدكتور محمد الجوهري مدير مستشفي زفتي العام مركز الكلي الصناعي بقريه سنباط مركز زفتي، لمتابعه سير العمل ومتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية ومكافحة العدوي وتوافر المستلزمات الطبية والأدوية اللازمة لمرضي الغسيل الكلوي

كما التقى خلال الجولة، بعددا من المرضى المترددين على وحدة الكلي الصناعي للاطمئنان على الخدمة الطبية والعلاجية المقدمة لهم، مشددة بالعمل على رفع مستوى الأداء لجميع الخدمات الطبية والعلاجية، التي يتم تقديمها للمرضى، وتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية التي تضمن جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى

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