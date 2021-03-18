النيابة تأمر بحبس متهم بالاعتداء على فتيات بحي المعادي



وإلحاقًا ببيان «النيابة العامة» الصادر في الواقعة: فقد تمكنت الشرطة نفاذًا لقرار «النيابة العامة» من ضبط المتهم، والذي باستجوابه ومواجهته بمقطع مصور رصَدَ جانبًا من الواقعة،





وأقرَّ بصحة ظهوره فيه مدعيًا تواجده أمام المدرسة وحمله عصا كما تبين من التصوير من أجل فضّ الشجار بين الفتيات وتجمع الناس مِن حولهن.





وقد أمرت «النيابة العامة» بحبس المتهم أربعة أيام على ذمة التحقيقات، وجارٍ استكمالها.

أمرت النيابة العامة بحبس متهم بالاعتداء على فتيات بحي المعادي.