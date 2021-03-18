المحطة الأخيرة.. تطور جديد في مفاوضات ريال مدريد لتمديد عقد راموس

حسم مسؤولو ريال مدريد الإسباني برئاسة فلورنتينو بيريز، مصير النجم سيرجو راموس قائد الفريق الكروي الأول بالنادي الملكي، في الفترة المقبلة بعد نهاية عقده.





ريال مدريد يجدد عقد سيرجو راموس

وذكر برنامح "تشيرنجيتو" الإسباني، أن القائد الدولي سيرجو راموس سيرد على عرض مسؤولي ريال مدريد، بشكل نهائي سواء كان سيرحل أو سيجدد عقده، خلال الأيام القليلة المقبلة.





من جانبه أكدت عدة تقارير صحفية إسبانية أن ريال مدريد قدم لراموس عقدًا لمدة عامين، مع تخفيض راتبه بنسبة 10%، بينما يريد النجم الإسباني الحصول على راتبه كما هو.





الجدير بالذكر أن سيرجو راموس ساهم في صعود ريال مدريد الإسباني لدور ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، بالفوز على أتالانتا في مباراة إياب ثمن النهائي (3-1)، بعد الانتصار ذهابا (1-0).





وينتهي عقد النجم الدولي الإسباني سيرجو راموس قائد الفريق الكروي الأول بنادي ريال مدريد، في نهاية الموسم الكروي الجاري حيث يحق له التوقيع لأي ناد مجانا.



