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نجم الزمالك يكشف حقيقة انقطاعه عن تدريبات الفريق

الخميس 18/مارس/2021 - 05:29 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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نفى طارق حامد لاعب خط وسط الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك ومنتخب مصر، إنقطاعه عن  تدريبات الفريق، مشيرا إلى أنه لا يلتفت للقيل والقال.


وقال حامد في في تصريحات صحفية، عن ما تردد من شائعات حول رفضه خوض احدي تدريبات الفريق: "محصلش ولا يوجد تمرين واحد لم أشارك فيه، جماهير الزمالك تعلم جيدا من هو طارق حامد ومدي حبه وارتباطه بالزمالك وجماهيره حتي في أصعب الأوقات".


وتابع حامد بأن الفريق يمر بظروف صعبة بالفعل مشيراً إلى أنه يلتمس العذر للجماهير الغاضبة بسبب الأداء والنتائج في البطولة الأفريقية وتأزم موقف الفريق بعد تجمد رصيده عند نقطتين فقط، مؤكداً بأن الفريق قادر على تخطي هذه الكبوة والمحنة بدعم الجماهير وقتال اللاعبين، لافتا أن اللاعبين دائما ما يبحثون عن الفوزفي جميع المباريات لكن كرة القدم.

وشكر طارق حامد جماهير الزمالك على صبرها ودعمها لناديهم في هذه الظروف الصعبة ووعدهم أن القادم أفضل

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