بالأرقام.. ماذا قدم رباعي هجوم منتخب مصر قبل مباراتي كينيا وجزر القمر؟





أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام البدري، قائمة الفراعنة للدخول في معسكر مغلق ،استعداد لمباراتي كينيا وجزر القمر ، يومي ٢٥ و٢٩ مارس الجاري بختام التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية بالكاميرون 2022.





وضمت قائمة منتخب مصر 4 مهاجمين هم، مصطفى محمد مهاجم الزمالك المعار لنادي جالاتا سراي التركي، ومحمد شريف لاعب الأهلي، وحسام حسن هداف سموحة، وأحمد ياسر ريان مهاجم الأهلي المعار لسيراميكا كليوباترا، بينما تم استبعاد أحمد كوكا لاعب أولمبياكوس للإصابة، ومروان محسن لأسباب فنية.





ويستعرض "الفجر الرياضي" في هذا التقرير أرقام المهاجمين الأربعة المنضمين لقائمة منتخب مصر:-





- حسام حسن:





شارك مهاجم سموحة في 12 مباراة مع الفريق السكندري في بطولة الدوري الممتاز بالموسم الحالي، بواقع 1.67 دقيقة لعب، وسجل 8 أهداف يتصدر بها قائمة هدافي المسابقة المحلية.





- مصطفى محمد:





خاض مهاجم الزمالك 4 مباريات مع الفريق الأبيض هذا الموسم وسجل هدفين، وانتقل في الشتاء الماضي إلى جالاتا سراي التركي على سبيل الإعارة، ولعب معه 8 مباريات وسجل 6 أهداف وحصل على بطاقة حمراء.





- محمد شريف:





لعب مهاجم الأهلي 19 مباراة في الموسم الحالي بإجمالي 885 دقيقة لعب، بواقع 11 مباراة بالدوري الممتاز، و6 مباريات في دوري أبطال إفريقيا، ومباراتين بكأس العالم للأندية، وسجل 6 أهداف وصنع 3 أهداف أخرى.





- أحمد ياسر ريان:





شارك المهاجم الشاب في 16 مباراة مع الأهلي وسيراميكا كليوباترا هذا الموسم، بواقع 13 مباراة في الدوري، ومباراتين في دوري أبطال إفريقيا، ومباراة بكأس مصر، وسجل 7 أهداف وصنع هدف.



