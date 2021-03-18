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بنك إنجلترا المركزي يبقي أسعار الفائدة وحجم برنامج شراء السندات دون تغيير

الخميس 18/مارس/2021 - 05:37 م
بوابة الفجر
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أبقى بنك إنجلترا المركزي اليوم على برنامجه التحفيزي دون تغيير قبل انتعاش متوقع لاقتصاد بريطانيا في وقت لاحق من العام الجاري، بدعم من التوزيع السريع للقاحات مضادة لفيروس كورونا في البلاد.

وقال بنك إنجلترا إنه أبقى على سعر الفائدة القياسي عند أدنى مستوياته على الإطلاق البالغ 0.1 بالمئة، بما يتماشى مع التوقعات في استطلاع أجرته رويترز لآراء خبراء في الاقتصاد.

كما أبقى البنك على حجم برنامج شراء السندات دون تغيير البالغ 895 مليار جنيه إسترليني (1.25 تريليون دولار).

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