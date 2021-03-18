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أول تعليق رسمي من الأهلي على أنباء رحيل نجم الفريق

الخميس 18/مارس/2021 - 05:32 م
بوابة الفجر
عمرو مصطفى
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أكد سامي قمصان المدرب العام للأهلي أن فريقه كان في قمة التركيز خلال مباراة فيتا كلوب الكونغولي بدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وقال قمصان عبر برنامج (كورة تريند) مع الاعلامي محمد فاروق سعد إن فريقه عانى من سوء التوفيق في لقاء الجولة الثالثة بدور المجموعات مع التعادل بهدفين لكل منهما.

وأكد أن تصريحات فلوران ابينيجي مدرب فيتا كلوب لم تشغل الجهاز الفني للأهلي بقيادة بيتسو موسيماني خاصة أن هذه الأمور معتادة في افريقيا منذ سنوات طويلة.

وأشار إلى أن الدفع بمروان محسن في لقاء فيتا كلوب جاء بعد تألقه في الفترة الأخيرة وتركيزه في عدة مواجهات مهمة.

وأوضح أنه مندهش من هجوم البعض على حسين الشحات نجم الأهلي مع تراجع أداءه في بعض فترات اللقاء.

وأبدى قمصان استغرابه من أنباء رحيل اللاعب مؤكدا أن هذا الكلام لا أساس له من الصحة كما أن التعاقد مع حسين الشحات كان مطلبا جماهيريا ومسألة تراجع أداءه في بعض الأوقات أمر يحدث لكل لاعبي العالم.

وعبر قمصان عن سعادته بانضمام والتر بواليا لمنتخب الكونغو الديمقراطية مؤكدا أن بواليا لاعب مميز ومهم للفريق.

وأضاف:" التعاقد مع بواليا جاء بعد متابعة قوية له وتقييم متواصل لمستوى اللاعب مع فريقه السابق الجونة وهناك إيمان كامل بقدرات اللاعب من جانب الجهاز الفني للأهلي".

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