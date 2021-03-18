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برلمانية: أطباء مصر ضحوا بأرواحهم من أجل الشعب

الخميس 18/مارس/2021 - 05:33 م
بوابة الفجر
عبداللطيف هيبة
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وجهت الدكتورة سمر سالم عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، التحية والتقدير للأطباء والعاملين بالقطاع الطبي بمناسبة ذكرى يوم الطبيب المصري الـ 43، مؤكدة أن إطلاق لقب جيش مصر الأبيض لم يأتي من فراغ، وإنما حقيقة أكدتها الفرق الطبية في مواجهة فيروس كورونا.

وقالت "سالم" في تصريح لبوابة "الفجر": إننا نعرف جيدا الدور الكبير الذي يقوم به أطباء مصر، خاصة في ظل ظروف فيروس كورونا والتضحيات التي يقدموها، ولا يمكن لأحد أن يقلل أو ينكر هذا الدور في إنقاذ حياة الآخرين بدون خوف أو قلق، فهم مثل رجال الجيش والشرطة يضحون بأرواحهم من أجل أن يعيش الجميع".

وأكدت عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أن المنظومة الصحية في مصر شهدت تطورًا كبيرًا في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتحت قيادة الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، التي جاءت في وقت ظهور أزمة كورونا، وأثبتت أمام العالم قدرة مصر على كيفية التعامل مع الأزمات ومواجهة فيروس كورونا.

وتحتفل النقابة العامة للأطباء، اليوم الخميس، 18 مارس 2021، بيوم الطبيب المصرى الـ43، والذى يتم الاحتفال فيه يوم 18 من شهر مارس سنويًا، وهو يوم إنشاء مدرسة الطب بقصر العيني عام ‏1828 والذى اعُتبر عيدًا للطبيب.

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