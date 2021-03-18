Advertisements

اتحاد الجاليات المصرية فى أوروبا يصدر قرارًا بإنشاء الوحدة الإعلامية للمصريين فى أوروبا

الخميس 18/مارس/2021 - 05:35 م
بوابة الفجر
دعاء جمال
Advertisements

أصدر اتحاد الجاليات المصرية فى أوروبا  برئاسة محمد الزفزاف قراراً بإنشاء الوحدة الإعلامية للمصريين فى أوروبا  وذلك  للدور الهام للإعلام فى المجتمعات الأوروبية المختلفة ومدى تأثيره ونفوذه فى القضايا الهامة وكونه وسيلة فاعله ومؤثره فى تغيير الأراء والمفاهيم وإزالة الصور النمطية عن المجتمعات الغير أوروبية وكشف الحقائق والدفاع عن الحقوق ودوره البارز فى المجتمعات كأحد الوسائل الهامة  للتقارب .

 

وتُشكل الوحدة الإعلامية من مصطفى عبد الله وعبدالله مباشر وجمال حماد وعلاء ثابت وميرفت خليل حيث ستقوم الوحدة الإعلامية بالوقوف على توجهات الإعلام الأوروبى تجاه القضايا الوطنية المصرية وتطورات صورة مصر فى الإعلام الأوروبى والروؤى الإعلامية لكيفية التعامل مع الإعلام الأوروبى فى قضايا الساعة الملحة والتواصل مع  الإعلاميين والدوائر الإعلامية فى الدول الأوروبية وتوجهات الأعلام الغربى تجاه حركة الهجرة من دول العالم الثالت إلى أوروبا حيث مصر إحدى هذه الدول.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

وحدة الإعلام الزفزاف اتحاد الجاليات المصرية في اوروبا

أخبار تهمك

ميدو يفتح النار على مسئولي الزمالك بسبب كارتيرون

منذ حوالي 7 ساعات

رابطة الدوري الإسباني تعلن عن موعد الكلاسيكو

منذ ساعة

أزمة آخرى تقرب صلاح من الدوري الأسباني

منذ ساعة و نصف

الصحة تكشف أعراض الموجة الثالثة لفيروس كورونا (فيديو)

منذ حوالي 21 ساعة

أول تعليق رسمي من الأهلي على أنباء رحيل نجم الفريق

منذ نصف ساعة

عاجل - موسيماني يتخذ قرارًا هامًا تجاه كهربا

منذ ساعة الا ربع

5 قرارات جمهورية عاجلة للرئيس السيسي

منذ حوالي 9 ساعات

ضربة موجعة جديدة لمنتخب مصر

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. أول رد من وزارة الخارجية على تصريحات إثيوبيا بشأن سد النهضة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. إدارة الزمالك تفاجئ كارتيرون بطلب مثير

منذ حوالي 19 ساعة

الأهلي يحسم مصير نجمه من الرحيل

منذ ساعة و نصف

عاجل.. نجم الأهلي يطلب الرحيل

منذ حوالي 3 ساعات

توجيه مهم من رئيس الوزراء بشأن امتحانات الثانوية العامة

منذ ساعتين و 34 دقيقة

تمهيدًا لرحيله إلى برشلونة.. ليفربول يُحدد بديل صاحب الثلاث رئات

منذ ساعة و 28 دقيقة

قرار نهائي.. موسيماني يحسم مصير مروان محسن

منذ حوالي 4 ساعات

المحطة الأخيرة.. تطور جديد في مفاوضات ريال مدريد لتمديد عقد راموس

منذ نصف ساعة

موضوعات متعلقة

أيديولوجيا قطر المتطرفة تنتشر وتهدد المجتمع الغربي

الجالية المصرية ترحب بزيارة الرئيس السيسي لليونان غدا

قبل زيارة السيسي لليونان.. "الزفزاف" يكشف رعب أردوغان من خطوات مصر لمكافحة الإرهاب (حوار)

رئيس جديد لاتحاد الجاليات المصرية فى أوروبا

اتحاد الجاليات المصرية فى أوروبا يحتفل بعيد الشرطة على طريقته الخاصة

قبل الذكرى الثانية.. "الزفزاف" عن ميثاق الأخوة: رمز لاحترام الإنسان

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:15 م

عاجل - موسيماني يتخذ قرارًا هامًا تجاه كهربا

عاجل.. نجم الأهلي يطلب الرحيل

02:36 م

أول تعليق رسمي من الأهلي على أنباء رحيل نجم الفريق

05:32 م

تمهيدًا لرحيله إلى برشلونة.. ليفربول يُحدد بديل صاحب الثلاث رئات

04:33 م

5 قرارات جمهورية عاجلة للرئيس السيسي

08:57 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قولوا.. فل«تحيا الستات»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: صراع الجبابرة على جيوب المصريين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر في العيادة النفسية (3).. مبارك بين الاكتئاب والإنكار