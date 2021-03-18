اتحاد الجاليات المصرية فى أوروبا يصدر قرارًا بإنشاء الوحدة الإعلامية للمصريين فى أوروبا

أصدر اتحاد الجاليات المصرية فى أوروبا برئاسة محمد الزفزاف قراراً بإنشاء الوحدة الإعلامية للمصريين فى أوروبا وذلك للدور الهام للإعلام فى المجتمعات الأوروبية المختلفة ومدى تأثيره ونفوذه فى القضايا الهامة وكونه وسيلة فاعله ومؤثره فى تغيير الأراء والمفاهيم وإزالة الصور النمطية عن المجتمعات الغير أوروبية وكشف الحقائق والدفاع عن الحقوق ودوره البارز فى المجتمعات كأحد الوسائل الهامة للتقارب .

وتُشكل الوحدة الإعلامية من مصطفى عبد الله وعبدالله مباشر وجمال حماد وعلاء ثابت وميرفت خليل حيث ستقوم الوحدة الإعلامية بالوقوف على توجهات الإعلام الأوروبى تجاه القضايا الوطنية المصرية وتطورات صورة مصر فى الإعلام الأوروبى والروؤى الإعلامية لكيفية التعامل مع الإعلام الأوروبى فى قضايا الساعة الملحة والتواصل مع الإعلاميين والدوائر الإعلامية فى الدول الأوروبية وتوجهات الأعلام الغربى تجاه حركة الهجرة من دول العالم الثالت إلى أوروبا حيث مصر إحدى هذه الدول.