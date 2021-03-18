مدرب الإسماعيلي يتقدم باستقالته من تدريب الفريق

قدم البوسني دراجان يوڤيتش المدير الفنى للنادي الإسماعيلي اعتذارًا رسميًا بشأن استكمال مهمته مع الفريق خلال المرحلة القادمة .





و جاء ذلك أثناء الإجتماع الذي عقده البوسني مع اللجنة الفنية بالنادي الإسماعيلي ظهر اليوم لمناقشة أحوال و مستقبل الفريق بعد التراجع الملحوظ على مستوي النتائج خلال الفترة الماضية.





و لم يتمكن يوڤيتش من تحقيق أي فوز منذ توليه المسؤولية الفنية للفريق باستثناء مواجهة فريق لاڨيينا إف سي بدور الـ32 من مسابقة كأس مصر.



