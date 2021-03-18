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مدرب الإسماعيلي يتقدم باستقالته من تدريب الفريق
الخميس 18/مارس/2021 - 05:35 م
محمد زويد
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قدم البوسني دراجان يوڤيتش المدير الفنى للنادي الإسماعيلي اعتذارًا رسميًا بشأن استكمال مهمته مع الفريق خلال المرحلة القادمة .
و جاء ذلك أثناء الإجتماع الذي عقده البوسني مع اللجنة الفنية بالنادي الإسماعيلي ظهر اليوم لمناقشة أحوال و مستقبل الفريق بعد التراجع الملحوظ على مستوي النتائج خلال الفترة الماضية.
و لم يتمكن يوڤيتش من تحقيق أي فوز منذ توليه المسؤولية الفنية للفريق باستثناء مواجهة فريق لاڨيينا إف سي بدور الـ32 من مسابقة كأس مصر.
و من المقرر أن يعلن مجلس إدارة النادي الإسماعيلى خلال الساعات المقبلة عن تشكيل الجهاز الفني الجديد المقرر قيادته للفريق خلال مواجهة سيراميكا كليوباترا في الجولة القادمة.
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