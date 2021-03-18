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دكرنس يجتاز عقبة أبوقير بثناثية في القسم الثانى

الخميس 18/مارس/2021 - 05:41 م
بوابة الفجر
رأفت أمين
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تغلب دكرنس على ضيفه أبوقير للأسمدة بهدفين دون مقابل،
وذلك ضمن مباريات الجولة 17 بالمجموعة الثالثة بدورى القسم الثانى.

وبدأ دكرنس بقيادة مجدى طلبة بتشكيل أساسى لمباراة اليوم مكون من : عمر ساجد ، عادل أدهم ، مصطفى محمد ، أحمد جمال ، محمد فوزى ، عماد حلمى ، سيرجينو ڤالو ، عادل فكرى ، حميدة على ، محمد حمودة ، صلاح زايد.

بينما جلس على دكة البدلاء: أحمد ربيع ، محمد نبيل ، محمد ظريف ، أحمد حاتم ، إبراهيم سليمان ، محمد رمضان ، عمر البكرى.

فيما بدأ أبوقير بقيادة أحمد الكاس بتشكيل أساسى مكون من: عادل بكرى ، محمد جبر ، محمود السيد ، أحمد حسنى ، على عزت ، أسلم حسين ، هانى السيد ، إسلام نبيل ، علاء شعبان ، مصطفى محمد ، كيرڤالا.

بينما جلس على دكة البدلاء : السيد الصاوى ، كمال أبوالفتوح ، ماجد إمام ، أحمد حسن ، محمد علاء ، يايا كونيه ، يوسف حمدى.

الشوط الأول لم يشهد الكثير من الفرص حيث غلب على أداء الفريقين التحفظ واللعب على الكرات الطويلة والتى لم تثمر عن أى خطورة طوال الشوط الأول.

الشوط الثانى شهد تغيرا كبيرا فى أداء أصحاب الضيافة وتحديدا مع النصف الثانى من الشوط الثانى وعقب نزول مهاجم الفريق الوافد الجديد محمد رمضان حلة والذى تمكن من إدراك التقدم لدكرنس بعدما إستغل عرضية من الجهة اليسرى ليسدد بقدمه اليمنى تصويبة قوية إرتطمت بالعارضة ومرت لداخل شباك أبوقير للأسمدة.

ومع الدقائق الأخيرة للمباراة ومن مجهود فردى راوغ ناشئ دكرنس صلاح زايد مدافع أبوقير وتوغل من الجهة اليسرى لأبوقير للأسمدة لينفرد بمرمى المنافس ليسدد تصويبة قوية مرت من بينى يدى حارس أبوقير للأسمدة لتجد طريقها للشباك لينتهى اللقاء بتفوق دكرنس بهدفين دون مقابل.

الفوز رفع رصيد دكرنس للنقطة 23 بالمركز السادس بينما توقف رصيد أبوقير للأسمدة عند النقطة 27 بالمركز الرابع.

أدار اللقاء طاقم تحكيم مكون من عمرو رمضان "حكم ساحة" ، ماجد مرسى "مساعد أول" ، مصطفى عرفه "مساعد ثانى" ، شريف اسماعيل "حكم رابع" بينما راقب اللقاء عن لجنة المسابقات مجدى ناشد.

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