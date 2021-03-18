تعرف على أبرز 5 أحداث دارت داخل الأهلي خلال الساعات الأخيرة

نجح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق، في تحقيق الفوز على فيتا كلوب الكونغولي، بدوري أبطال إفريقيا.





واستطاع المارد الأحمر، الفوز بثلاثية نظيفة على الفريق الكونغولي، بالمباراة التي أقيمت عصر أول أمس على ملعب الشهداء بالجولة الرابعة من دور المجموعات.





وشهدت الساعات الأخيرة، عدة أحداث داخل القلعة الحمراء، ما بين البحث عن صفقات أو انضمام لاعبيه للمنتخبات الوطنية خلال الفترة المقبلة.





على جانب آخر، يستعد المارد الأحمر لمواجهة المريخ السوداني، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.





ويرصد "الفجر الرياضي" 5 أحداث دارت داخل الأهلي خلال الساعات الماضية بالتقرير الآتي:-









1- "صدمة بانون"





تلقى بدر بانون مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، صدمة قوية، بعدما أعلن خليلوزيتش مدرب المنتخب المغربي، استبعاده من قائمة بلاده التي تستعد لمواجهتي بوروندي وموريتانيا، بالتصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الإفريقية بالكاميرون.









2- "بديل التونسي"





كشفت تقارير صحفية، أن الجهاز الفني للفريق بقيادة بيتسو موسيماني المدير الفني، في وضع حلول بديلة للتونسي علي معلول ظهير أيسر الفريق، بالفترة المقبلة.





وطلب المدير الفني، التعاقد مع صفقة قوية في الجبهة اليسرى، في ظل المعاناة التي يواجهها في هذا المركز بسبب كثرة الإصابات.





3- "الشحات"





نفى سامي قمصان المدرب العام للفريق، ما تردد حول أنباء رحيل حسين الشحات لاعب الفريق، مؤكدا أن هذا الكلام لا أساس له من الصحة.





4- "كهربا"





تتجه النية لدى الجهاز الفني للفريق، للعفو عن محمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق، خلال الفترة المقبلة، بعدما غاب بقرار إداري الفترة الماضية.





ويدرس موسيماني، اتخاذ قرار باستعادة خدمات لاعبه مرة أخرى خلال الفترة المقبلة، بعدما أظهر الترام كبير خلال الفترة الماضية.





5- "تهديد عبدالحفيظ"





حذر سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، نجوم الفريق بعد الحصول على راحة سلبية خلال الفترة الحالية.





ووجه مدير الكرة، تحذيرات إلى اللاعبين بعدم التواجد في التجمعات والافراح، خوفًا من التعرض للإصابة بفيروس كورونا المستجد، على أن يتم توقيع عقوبة 200 ألف جنيه لمن يخالف تعليماته.



