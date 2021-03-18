ممدوح الصغير: يجب أن يكون لدينا قاعدة بيانات للصحفيين العاملين بالخارج

قال الكاتب الصحفي ممدوح الصغير، رئيس تحرير أخبار الحوادث الأسبق، إنه يضع شباب الصحفيين ومشكلاتهم على رأس أولويات برنامجه الانتخابي، والذين يمثلون نحو 50% من أعضاء الجمعية العمومية للنقابة، وهو رقم يعطي أملًا قويًا للمهنة في المستقبل، ويراهن على قوتهم في مواكبة التطور، والدخول لعالم المنصات الإلكترونية.



وأضاف في تصريحات لـ"الفجـر"، أن شباب الصحفيين يحتاجون إلى نوع من الحماية والأمان، وتوفير الضمانات لخلق بيئة عمل آمنة، بالإضافة إلى التدريب الجيد، وهو ما يضمن لهم استقلالية في حال الانفصال عن المؤسسة؛ فيصبح كل صحفي صاحب منصة ومحتوى، ويصبح صاحب مؤسسة فيما بعد.



وأكد "الصغير" أن الصحافة المصرية كانت الأقوى والأكثر تأثيرًا في الوطن العربي، وساعدت مصر أن تكون من أكبر دول الشرق الأوسط، وأدت دور قوى ناعمة نحتاج إلى استعادته الآن، عن طريق استضافة شيوخ المهنة وكبار الكُتاب في مؤتمر عام وندوات، لتقديم النصائح لشباب الصحفيين.



وأوضح أن صناعة الصحافة في أزمة على مستوى العالم وليس مصر فقط، ويجب أن نقف على أسباب المشاكل التي تتعرض لها، إذا أردنا إيجاد حلول حقيقية، لافتًا إلى المشكلة الرئيسية لانخفاض التوزيع، وهي أن المحتوى الصحفي أصبح بعيدًا بشكل كبير عن اهتمامات المُستقبِل، ولا يعبر بشكل حقيقي عن آرائه وطموحاته، في ظل عدم وجود رؤية واضحة لدى تلك الصحف والمؤسسات، حول تغير شكل شريحة القارئ وتغير اهتماماته، واختفاء التنوع.



وشدد "الصغير" على ضرورة الارتقاء بمستوى الصحفي المصري؛ نظرًا أنه الأكثر طلبًا في السوق العربي، وطالما كان الأكثر احترافية ومهنية، وهو ما يدفعنا للبحث عن خطة تدريب قوية للزملاء.



وكشف "الصغير" عن عدم وجود قاعدة بيانات واضحة داخل النقابة، للزملاء الصحفيين العاملين خارج البلاد، وهو ما يجعل النقابة في غياب تام عن أحوالهم ومشكلاتهم، في وقت يُعتبر هذا الصحفي سفيرًا لنا في الخارج، مؤكدًا أنه طالب النقابة سابقًا، بالتواصل معهم وتقديم شيء من الخدمات، وبحث أزماتهم، والاجتماع بهم فور وصولهم مصر خلال الإجازات، لتقديم الدعم النفسي والمعنوي.



وفيما يخص لجان القيد، أكد "الصغير" ضرورة أن تنعقد لجنة القيد بالنقابة بشكل سنوي في مواعيد ثابتة، وتضع شروط واختبارات لقبول الزملاء لعضوية النقابة، ودورات تدريبية حقيقية يستفيد منها الزملاء، وذلك بعد المراجعة مع الصحف، مع التأكيد على ضرورة الاستفادة من الزملاء الصحفيين الحاصلين على درجات الماجستير والدكتوراه بمركز تدريب النقابة.



ووجه رسالة إلى أعضاء الجمعية العمومية قائلًا: "نحتاج إلى فحص جسم الصحافة المصرية لتحديد موطن الألم، أختاروا الأصلح لكم، لا نريد أن تكون اختياراتنا بناءً على انتماءات سياسية أو حزبية أو قَبلية أو تيارات، نحتاج لأعضاء مجلس يتبنون المشاكل الفعلية للزملاء".



وكان قد تقدم الكاتب الصحفي ممدوح الصغير رئيس تحرير أخبار الحوادث الأسبق، بأوراق ترشحه لعضوية المجلس "فوق السن"، بانتخابات التجديد النصفي، والتي مقررًا أن تنعقد يوم 2 إبريل المقبل.





وكان قد أعلن مجلس نقابة الصحفيين، عن تأجيل انعقاد الجمعية العمومية وإجراء الانتخابات بداخل مقر النقابة، لما يمثله من خطر جسيم على صحة وسلامة الزملاء، ودعوتها للانعقاد يوم الجمعة 2 إبريل 2021، على أن تنعقد بمقر مفتوح بمدينة القاهرة سيتم الإعلان عنه خلال أيام، بما يحقق الشروط اللازمة للحفاظ على صحة وسلامة الزملاء.