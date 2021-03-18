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مفاجأت نارية.. بي إن سبورتس تكشف عن قرعة دور الثمانية في دوري أبطال أوروبا

الخميس 18/مارس/2021 - 05:50 م
بوابة الفجر
علاء خليف
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توقع أعضاء طاقم التحليل الفني لقنوات "بي إن سبورتس" القطرية الرياضية، نتائج قرعة دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أوروبا، والمقرر إقامتها يوم الجمعة المقبل 19 مارس، في مدينة نيون السويسرية.


وتأهل 8 أندية إلى الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا هم: ثلاثي انجلترا مانشستر سيتي وتشيلسي وليفربول، وثنائي ألمانيا بايرن ميونيخ وبروسيا دورتموند، بجانب ريال مدريد الإسباني وباريس سان جيرمان الفرنسي وبورتو البرتغالي.


وأجرت شبكة قنوات بي إن سبورتس قرعة مصغرة قام بسحبها طاقم التحليل الفني للقناة قبل مراسم سحب القرعة الرسمية للبطولة وجاءت نتائجها كالتالي:-

- بوروسيا دورتموند × بورتو البرتغالي
- بايرن ميونيخ × باريس سان جيرمان
- ليفربول × تشيلسي
- ريال مدريد × مانشستر سيتي.


وستقام مباريات الذهاب للدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا يومي 6 و7 أبريل، بينما ستقام مباريات الإياب يومي  13 و14 أبريل.

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مانشستر سيتي ليفربول ريال مدريد بي ان سبورتس باريس سان جيرمان

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