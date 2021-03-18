الخارجية الأمريكية: على الصين المساعدة لنزع السلاح النووي من كوريا الشمالية





ضغط وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن، اليوم الخميس، على الصين من أجل استخدام نفوذها مع كوريا الشمالية لدفعها نحو نزع السلاح النووى.









وقال الوزير الأمريكى، خلال مؤتمر صحفى عقده فى العاصمة الكورية الجنوبية سول، إن لدى بكين مصالح خاصة قوية تدفعها للمساعدة نحو نزع السلاح النووى من كوريا الشمالية، كونه يمثل أحد مصادر عدم الاستقرار، بحسب ما نقلت صحيفة (ذا هيل) الأمريكية على موقعها الإلكترونى.





وأضاف أن السلاح النووى فى بيونج يانج "يعد مصدراً للخطر ويمثل تهديداً بشكل واضح لنا ولشركائنا".





جدير بالذكر أن حدة التوترات قد تصاعدت بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية مع قول الأخيرة إنها لن تستأنف مفاوضاتها مع واشنطن وتهديدها ببدء اختبار صواريخ لديها.