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مجلس إدارة غرفة المنشأت الفندقية في حالة إنعقاد دائم لحين صدور القرار

الخميس 18/مارس/2021 - 05:58 م
بوابة الفجر
شريف بدر
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اجتمع اليوم الخميس الموافق 18/3/2021 مجلس إدارة غرفة المنشآت الفندقية بكامل هيئته بمقر الغرفة برئاسة ماجد فوزى ملاك  رئيس مجلس الإدارة.

واستعرض المجلس الأحكام الصادرة من الدائرة الأولى فحص بالمحكمة الإدارية العليا بجلسة 15/3/2021.

وفى هذا الصدد فإن مجلس إدارة الغرفة يعرب عن احترامه وإلتزامه بكافة أحكام القضاء، كما يعرب عن شكره وتقديره لمعالى الأستاذ الدكتور وزير السياحة والآثار لمساندته الدائمة والفاعلة لقطاع المنشآت الفندقية والقائمين عليه فى تلك الفترة العصيبة التى تمر بها البلاد والعالم بسبب جائحة كورونا.

والمجلس يعلن أنه يباشر كافة مهامة القانونية وأنه فى حالة إنعقاد دائم منذ هذه اللحظة وحتى صدور قرار جهة الإدارة بتنفيذ الأحكام المشار إليها.

ويود المجلس أن يشير إلى أنه سوف يبدى كامل تعاونه ومساندته لوضع القرارات التى ترى الجهة الإدارية اتخاذها فى هذا الظرف الراهن موضع التنفيذ الفاعل.


يذكر أن المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة رفضت طعن غرفة المنشآت الفندقية على الحكم الصادر بحل مجلس إدارة الغرفة، وبات الحكم واجب النفاذ، وألزم الحكم الصادر وزير السياحة والآثار الدكتور خالد العناني بحل مجلس إدارة الغرفة، وتعيين مجلس مؤقت لحين دعوة الجمعية العمومية للانعقاد وإجراء انتخابات جديدة.

وكانت المحكمة، رأت عدم دستورية قرار الدعوة للانتخابات التي أجريت قبل عامين، لما يحويه من تمثيل فئوى يؤدى إلى التمييز الذي يرفضه الدستور والقانون لعرقلته مبدأ تكافؤ الفرص.

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مجلس الدولة غرفة المنشأت الفندقية حل مجلس ادارة غرفة المنشأت الفندقية الدستورية العليا

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