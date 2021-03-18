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يوڤيتش يكشف أسباب رحيله عن الإسماعيلي

الخميس 18/مارس/2021 - 05:52 م
يوڤيتش
يوڤيتش
محمد زويد
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كشف البوسني دراجان يوڤيتش المدير الفنى السابق بالنادي الإسماعيلي أنه عانى من غياب التوفيق تمامًا منذ توليه المسؤولية الفنية للدراويش خلال الأسابيع الماضية .

و أكد البوسني ل "الفجر الرياضي" أن الفريق كان الطرف الأفضل في كل مباراة من المباريات السبعة التي قادها، لكنه في النهاية لم يتمكن من تحقيق نتائج إيجابيه ، لذا فمن وجهه نظر الإدارة و اللجنة الفنية قد يكون تغير الدماء هو الحل الأنسب للفترة الجارية.

و قدم يوڤيتش الشكر والتقدير إلى مجلس إدارة النادي الإسماعيلى والأعضاء اللجنة الفنية و جهازه المعاون ولاعبي الفريق، بالإضافة لجمهور الدراويش على الدعم الكبير الذي قدموه له خلال الفترة القصيرة التي تولى المسؤولية.

و تمنى دراجان التوفيق للنادي الإسماعيلي و عودته إلى الطريق الصحيح و تحقيق نتائج إيجابيه ، و الخروج من الكبوة الحالية التي يمر بها الفريق في الوقت الحالي.

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