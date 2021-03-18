يوڤيتش يكشف أسباب رحيله عن الإسماعيلي

و أكد البوسني ل "الفجر الرياضي" أن الفريق كان الطرف الأفضل في كل مباراة من المباريات السبعة التي قادها، لكنه في النهاية لم يتمكن من تحقيق نتائج إيجابيه ، لذا فمن وجهه نظر الإدارة و اللجنة الفنية قد يكون تغير الدماء هو الحل الأنسب للفترة الجارية.