حسام البدري: اللاعب لابد أن يتمتع بالرغبة من أجل ضمه لمنتخب مصر والباب مفتوح للجميع

يستعد المنتخب الوطني الأول تحت قيادة المدرب حسام البدري لمواجهة كل من كينيا وجزر القمر يومي 25 و29 مارس الجاري ضمن مباريات الجولة الخامسة والسادسة من تصفيات كأس الأمم الإفريقية.

يستعد المنتخب الوطني الأول تحت قيادة المدرب حسام البدري لمواجهة كل من كينيا وجزر القمر يومي 25 و29 مارس الجاري ضمن مباريات الجولة الخامسة والسادسة من تصفيات كأس الأمم الإفريقية.

وأضاف:" وجهة نظرنا إن نكون عادلين جدا وملناش الا مصلحة الفريق ولابد أن اللاعب يكون لديه رغبة يتواجد فى منتخب مصر، بشكل إيجابي مهمة جدا عندي".

وأضاف:" وجهة نظرنا إن نكون عادلين جدا وملناش الا مصلحة الفريق ولابد أن اللاعب يكون لديه رغبة يتواجد فى منتخب مصر، بشكل إيجابي مهمة جدا عندي".