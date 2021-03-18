Advertisements
حسام البدري: اللاعب لابد أن يتمتع بالرغبة من أجل ضمه لمنتخب مصر والباب مفتوح للجميع
الخميس 18/مارس/2021 - 05:55 م
محمد جمال
Advertisements
يستعد المنتخب الوطني الأول تحت قيادة المدرب حسام البدري لمواجهة كل من كينيا وجزر القمر يومي 25 و29 مارس الجاري ضمن مباريات الجولة الخامسة والسادسة من تصفيات كأس الأمم الإفريقية.
وقال حسام البدري فى تصريحات صحفية خلال تواجده فى اتحاد الكرة : القائمة النهاردة نتاج متابعة للفترة الماضية، وكنا نتابع الدوري بشكل دقيق والمحترفين والباب مفتوح لكل اللاعبين كل مرحلة وليها هدفها وهدفنا هذه المرحلة التأهل لأمم إفريقيا".
وأضاف:" وجهة نظرنا إن نكون عادلين جدا وملناش الا مصلحة الفريق ولابد أن اللاعب يكون لديه رغبة يتواجد فى منتخب مصر، بشكل إيجابي مهمة جدا عندي".
وتابع:" لم أحصل على الوقت الكافي وكان في صعوبات بسبب كورونا لكن كان عندنا فرصة نتعرف على اللاعيبة اكثر عن قرب ، لاعب الكرة يكون لديه أشياء كثيرة مرتبط بيها مش الملعب فقط، في الملعب وخارج الملعب، نتيجة الكورة مش الملعب بس لكن نتيجة تعب وتركيز وشخصية وتنظيم وببص لكل الكلام ده والباب مفتوح للناس اللي بتتسم بالصفات دي ويكون عندها رغبة تنضم".
شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا
Advertisements